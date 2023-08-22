الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شاب فى صدام دراجة بخارية وجرار زراعى بالقليوبية

لقي قائد دراجة بخارية مصرعه في اصطدام مع جرار زراعي بقرية طحانوب مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، صباح اليوم الثلاثاء.

قرار النيابة العامة

وانتقلت أجهزة الأمن لمكان البلاغ، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى للتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، والتحفظ على الجرار الزراعي وقائده، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وأصدرت النيابة المختصة تصريحا بدفن جثة المتوفي، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

 بلاغ بحادث مرورى

 تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من الدكتور مقدم أمير الكومي، رئيس مباحث مركز شبين القناطر، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم دراجة نارية وجرار زراعى أمام قرية طحانوب بطريق شبين القناطر ووجود متوفى.

انتقال أجهزة الأمن

على الفور انتقل رجال مباحث شبين القناطر وضباط المرور لإجراء المعاينات والفحص، وتبين من الفحص تصادم دراجة نارية مع جرار زراعي، أمام قرية طحانوب، وأسفرت المعاينات عن مصرع قائد الأولى.

وعقب الانتهاء من إجراء المعاينات قام رجال المرور بإزالة آثار الحادث.

حملات مرورية

 في سياق آخر، شنت الإدارة العامة للمرور عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع المحافظات لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مروري.

تصادم دراجة نارية حادث مرورى مركز شبين القناطر مباحث مركز شبين حوادث القليوبية

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