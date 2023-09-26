"هشمت رأسها بعصا حديدية".. تفاصيل مقتل "اعتماد"على يد ابنتها فى بولاق الدكرور

صوت الصراخ والاستغاثات لا ينقطع من منزل السيدة "اعتماد كامل" ذات الـ66 عامًا، القاطنة في منطقة بولاق الدكرور، فلم يتمكن أحد من الجيران التدخل لإنقاذها من يد ابنتها التي كانت تتفنن في تعذيبها مستخدمة العصا والنيران دون رحمة أو شفقة بوالدتها المسنة التي باتت تنزف دمًا يوميًا بسبب تلك الاعتداءات المتتالية، كما أن ابنتها كانت تحرمها من الطعام لأيام وتقوم بحبسها داخل غرفة بعد ما تجردها من ملابسها، وفي يوم دخلت الإبنة على والدتها وفي يديها عصا حديدية وبدأ بتسديد الضربات المتتالية على رأس المسنة حتى فارقت الحياة وسقطت جثة هامدة غارقة في دمائها.

الخامسة فجرًا كانت المسنة فارقت الحياة

كانت عقارب الساعة تشير إلى الخامسة فجرًا عندما بدأت الابنة في إعداد خطتها بمساعدة زوجها لإنهاء حياة والدتها، بعدما نشبت مشاجرة بينها وبين المسنة، لتأخذ عصا حديدية وتبدأ في تسديد الضربات لوالدتها في جسدها، فلم يكن من الأم غير الصراخ و التوسل لابنتها بتركها، لكن الابنة كانت قد عقدت العزم على قتلها دون رحمة، وفقًا لما ذكرته إحدى الجيران و شاهدة عيان في حديثها لـ"الدستور".

الابنة تعتدى على والدتها بطرقة يومية

وأضافت أن المتهمة كانت تعذب والدتها بطريقة يومية دون رحمة أو شفقة، وكانت تستخدم العصا والنار، حيث أن صراخ الأم كان لا ينقطع نهائيًا طوال اليوم، وذكرت أن الأهالي والجيران حاولوا التدخل أكثر من مره لإنقاذ الأم لكن كانت المتهمة تعترضهم وتلقى عليهم أبشع الألفاظ، مطالبة رجال الأمن بالقصاص العادل والاتيان بأقصى عقوبة للمتهمة بعدما قتلت والدتها بدم بارد.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية بتلقي قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بالعثور على جثة مسنة داخل شقتها، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة مسنة، وبها جرح غائر بالرأس تسبب في وفاتها، وبالتحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، ابنة المجني عليها أقدمت على قتلها بضربة على رأسها، وتمكنت القوات من ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

منزل الضحية

منزل الضحية

منزل الضحية

منزل الضحية

منزل الضحية