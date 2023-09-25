حبس المتهمة بقتل والدتها ببولاق الدكرور

قررت نيابة جنوب الجيزة، اليوم الإثنين حبس المتهمة بقتل والدتها وتدعى "اعتماد.ك" "سيدة مسنة"، 66 عامًا، بضربها على رأسها في بولاق الدكرور، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهمة قامت بضرب والدتها على رأسها بعصا حديدية، مما أسفر عن إصابتها بجرح غائر في الرأس، لعدم سماعها الكلام، وأسفر عن وفاتها في الحال.

تفاصيل قتل مسنة على يد نجلتها

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من غرفة النجدة بالعثور على جثة مسنة متوفاة داخل شقتها، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة مسنة، وبه جرح غائر بالرأس تسبب في وفاتها.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة، نجلة المجني عليها أقدمت على قتلها بضربة على رأسها، تمكنت القوات من ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة.