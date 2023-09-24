"مش بتسمع الكلام".. اعترافات صادمة للمتهمة بقتل والدتها فى بولاق الدكرور

أدلت المتهمة بقتل والدتها المسنة بضربها على رأسها، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، وتبين أن والدتها تعاني من حالة نفسية سيئة.

وقالت المتهمة أمام جهات التحقيق، إنه في يوم الواقعة ضربتها على رأسها، مبررة ذلك، بأنها "مش بتسمع الكلام"، وسقطت مغشية على وجهها، مما أسفر عن وفاتها في الحال.

وباشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق مع المتهمة بقتل والدتها وتدعى “اعتماد.ك”"سيدة مسنة"، 66 عامًا، بضربها على رأسها في بولاق الدكرور.

المتهمة ضربت والدتها على رأسها بعصا حديدية

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمة قامت بضرب والدتها على رأسها بعصا حديدية، مما أسفر عن إصابتها بجرح غائر في الرأس، وأسفر عن وفاتها في الحال.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من غرفة النجدة بالعثور على جثة مسنة داخل شقتها، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة مسنة، وبه جرح غائر بالرأس تسبب في وفاتها.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة، ابنة المجني عليها أقدمت على قتلها بضربة على رأسها، تمكنت القوات من ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.