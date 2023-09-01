الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهم بقتل شاب في بولاق الدكرور بسبب خلافات بينهما

المتهم
المتهم

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل شاب في بولاق الدكرور بسبب خلافات بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

البداية بورد بلاغ إلى مديرية أمن الجيزة بمقتل أحد الأشخاص في بولاق الدكرور.

كيف بدأت الواقعة؟

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة بإشراف المقدم محمد نجيب رئيس مباحث بولاق الدكرور، وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليه شاب تعرض لاعتداء خلال مشاجرة، ما أسفر عن مقتله.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

مديرية أمن الجيزة النيابة المختصة مشاجرة اجهزة الأمن بوزارة الداخلية

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