كان يعول أسرته.. تفاصيل مقتل سائق "توك توك" على يد جاره فى إمبابة

يخرج "كريم" يوميًا من منزله القاطن في منطقة إمبابة، باحثًا عن قوت يومه ومتطلبات أسرته بعد وفاة والده بمرض السرطان، على دراجته النارية "توك توك" يجوب الشوارع والطرقات لتوصيل الزبائن للمكان المراد، لتوفير بعض النقود.

مشاجرة انتهت بمقتل "كريم"

وبعد يوم شاق عاد "كريم" لمنزله ليأخذ قسطا من الراحة، لكن أثناء مروره في أحد الشوارع تعرضه جاره بسبب أولوية المرور ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة على إثرها أخرج الجار سلاحا أبيض "سكين" وسدد خمس طعنات نافذة في جسد الشاب، فسقط جثة هامدة غارقًا في دمائه وخرجت روحه إلى بارئها.

الأم استيقظت على خبر مقتل نجلها

تعالت أصوات الصرخات وانتشرت في أرجاء المنطقة، معلنة مقتل الشاب "كريم"، فاستيقظت الأم من نومها تبحث هنا وهناك عن نجلها، ليأتي أحد الجيران يخبرها بأن نجلها في المستشفى ويجب عليها الذهاب لتلقي نظرة الوداع، هرولت الأم مسرعة إلي المستشفى وعندما وصلت شاهدت جسد الابن متصلبا وبه الكثير من الطعنات، وفقًا لما ذكرته والدة المجني عليه في حديثها لـ "الدستور".

المجني عليه كان يعول أسرته

وأضافت أن نجلها كان يعول الأسرة، وطوال اليوم يعمل لتوفير بعض المال، وذكرت أن المتهم تشاجر مع نجلها بسبب أولوية المرور، ومن ثم انهال عليه بخمس طعنات نافذة فقتل في الحال، مطالبة رجال الأمن بالقصاص العادل والإتيان بأقصى عقوبة للمتهم بعدما حرمها من نجلها وقتله بدم بارد أمام مرأى ومسمع من الجميع.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة إمبابة بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين سائق توك توك وعاطل وسقوط السائق قتيل بعدما تلقي 5 طعنات نافذة في جسده.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أن عاطلا أنهى حياة سائق توك توك يدعى «كريم» بعد نشوب مشاجرة بينهما بسبب أولوية المرور.

وبإعداد الكمائن تمكن رجال الأمن من القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.