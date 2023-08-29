خلاف على أولوية المرور تدفع سائق لقتل آخر في المنيرة الغربية

تمكن رجال مباحث الجيزة، من القبض على قاتل قائد سيارة بمنطقة المنيرة الغربية، نتيجة خلاف بسبب أولوية المرور.

تلقى قسم شرطة المنيرة الغربية، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث ومسرح الجريمة.

وجاء في الفحص أن مشاجرة نشبت بين سائقين، نتيجة خلاف على أولوية المرور، مما دفع أحدهما لطعن الآخر بسلاح أبيض ومزق جسده مما أسفر عن إصابته بنزيف دموي غزير أسفر عن الوفاة في الحال، قبل نقله للمستشفى ومحاولة إسعافه.



تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة التحقيق والتي قررت تشريح جثة المتوفي.