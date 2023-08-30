مزق جسده فى الشارع.. أول صور لسائق توك توك قتله "عاطل إمبابة"

شهدت منطقة إمبابة واقعة مأساوية صعبة، حيث أقدم عاطل على قتل سائق توك توك بعد نشوب مشاجرة بينهما بسبب أولوية المرور.

حصلت "الدستور" على صور المجني عليه ويدعى "كريم" سائق توك توك، والذي قتل على يد عاطل بخمس طعنات نافذة بسبب أولوية المرور في منطقة إمبابة.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية، عندما تلقى قسم شرطة إمبابة بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين سائق توك توك وعاطل وسقوط السائق قتيل بعدما تلقي 5 طعنات نافذة في جسده.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تببين أن عاطل أنهى حياة سائق توك توك يدعى «كريم» بعد نشوب مشاجرة بينهما بسبب أولوية المرور.

وبإعداد الكمائن تمكن رجال الأمن من القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

اعترافات المتهم

وأمام النيابة اعترف المتهم بارتكاب الواقعة مؤكدًا أنه خلال المشاجرة تعدى عليه المتهم بالضرب وكان يدافع عن نفسه كما أنه وجه له عدد من السباب والألفاظ النابية وكل ذلك بسبب خلاف حول أولوية المرور في الشارع عندما اعترض طريقه وهذا ما دفعه إلى استخراج سلاح أبيض ووجه له طعنات نافذة في الجسم سقط صريعًا على الأريض وبمحاولة نقله للمستشفى وإسعافه تبين وفاته.

قرارات النيابة العامة

وقررت النيابة حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًا، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث.

كما قررت النيابة تشريح جثة المتوفي وإعداد تقرير حول سبب الوفاة وملابساتها، والتصريح بالدفن عقب ذلك وتسليم الجثة لذويها تمهيدًا لإنهاء تراخيص الدفن، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة ومطابقتها بأقوال المتهم وشهادة الشهود، وإعداد تقرير حول ما جاء بها.

المجني عليه