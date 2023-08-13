الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 5 سنوات لمتهم بالشروع فى قتل آخر بـ إمبابة

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لإدانته بالشروع في إنهاء حياة آخر بسبب خلافات بينهما بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية ومصادرة السلاح المضبوط.

جاء في أوراق القضية، أن المتهم  شرع في قتل المجني عليه، بعد حدوث مشاجرة بينهما بدائرة القسم، في دائرة قسم شرطة إمبابة التابعة لـ محافظة الجيزة.

وأضافت التحقيقات أن المتهم نشبت بينه وبين المجني عليه خلافات وتطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات سابقة، وقام المتهم بالتعدي على الضحية بالضرب، محدثًا إصابته المبينة في أوراق القضية.

كان قسم شرطة إمبابة، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، يفيد بشروع المتهم في قتل المجني عليه، بعد حدوث مشاجرة بينهما في دائرة القسم وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

محكمة جنايات جنوب القاهرة السجن المشدد خلافات بينهما إمبابة محافظة الجيزة

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