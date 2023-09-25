الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السجن 7 سنوات لسائق "توكتوك" قتل زميله لخلافات سابقة في الإسكندرية

مجمع محاكم الإسكندرية
مجمع محاكم الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة سائق توك توك بالسجن لمدة 7 سنوات، وألزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة وذلك بعد اتهامه بضرب أفضى إلى موت زميله سائق "توكتوك" بسبب خلافات سابقة بينهما. 

صدر الحكم  برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار عبد الرحيم علي مرسي، والمستشار محمد سامح عبد الكريم والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومى.

بلاغ بنشوب مشاجرة بين الطرفين 

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 3577 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدى جابر يفيد بمشاجرة بين المتهم والمجني عليه مما أدى إلى وفاة المجني عليه بدائرة القسم.

التحريات: خلافات سابقة تطورت والمتهم تعدى عليه بسلاح أبيض 

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة سيدي جابر، إلى نشوب مشاجرة بين المتهم "ع.م.ع" سائق "توكتوك" و المجني عليه " خ.ف.م" سائق "توكتوك"، على إثر خلافات سابقة بينهما فتعدي المتهم علي المجني عليه بالضرب بسلاح أبيض سكين ، بينما أخرج المجني عليه أداة حديدية ، وتعدي كلا منهما علي الآخر بالضرب وقام المتهم بإصابة المجني عليه في ذراعه الايسر فسقط علي الارض مغشيا وتوفي بعد ذلك.

القبض على المتهم 

وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق ، وتبين من تقرير الطب الشرعي أن إصابة المجني عليه عبارة عن إصابة قطعية غائرة من جسم صلب ذو حافة مما تسبب في وفاته، وقررت إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم في جلستها المنعقدة.

كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيي رئيس المحكمة، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ومصادرة الأداة المضبوطة وألزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية بمبلغ 100 ألف جنيه وواحد ، بعد اتهامه بضرب أفضى إلى موت لشخص بسبب خلافات سابقة بينهما، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار رشدي محمد قاسم، والمستشار السيد مصطفى الحوراني، وسكرتير المحكمة كريم الجنادي.

بالاسكندرية سائق توك توك محكمة جنايات الإسكندرية أمن الأسكندرية قسم شرطة سيدى جابر

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