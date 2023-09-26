الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير المالية يبحث مع نظيره الإيراني مقترحات لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية الأساسية، إنه بحث في لقائه مع إحسان خاندوري وزير المالية الإيراني، على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية لهذا البنك متعدد الأطراف بشرم الشيخ، مقترحات لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي مع إيران، على نحو يسهم في تعظيم جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر.

ولفت الوزير، إلى وجود اهتمام متبادل لتطوير المشروعات المشتركة القائمة بالفعل بين البلدين في مصر خاصة قطاع النقل البحري، وقطاع صناعة المنسوجات، بما يتسق مع توجهات الدولة لتوطين الصناعة.

وأضاف الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية الأساسية: لدينا بنية تحتية متطورة وذكية وخضراء قادرة على تلبية احتياجات الأنشطة الاستثمارية، وبيئة تشريعية وحوافز ضريبية وجمركية، فضلًا على الحوافز الاستثمارية الجديدة التي توفر بيئة أعمال جاذبة للقطاع الخاص، ومنها وثيقة سياسة ملكية الدولة والرخصة الذهبية، وبرنامج الطروحات الحكومية، على نحو يحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويذلل أي عقبات قد تواجه المستثمرين، بما يشجعهم على التوسع في أنشطتهم الإنتاجية.

وزير المالية: 44 مليار دولار حجم استثمارات البنك الآسيوي في 35 دولة

ومن جهته؛ قال إحسان خاندوري وزير المالية الإيراني: إننا نتطلع لتطوير وتعزيز علاقاتنا مع مصر بشتى المجالات؛ باعتبارها شريكًا بات يمتلك بنية تحتية أساسية متكاملة من المرافق والخدمات؛ تؤهله لتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي ترغب في التوسع والاستثمار في مصر بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، موضحًا أننا مهتمون بزيادة استثماراتنا في مصر.

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