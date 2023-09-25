وزير المالية: 44 مليار دولار حجم استثمارات البنك الآسيوي في 35 دولة

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن دور مصر المحوري في المنطقة ساعدها على استضافة فعاليات اجتماعات البنك الآسيوي.

ولفت: إلى أن مصر تتعاون وتحقق شراكة في المنطقة الآسيوية لتحقيق آفاق التعاون من أجل التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات التي تواجه العالم بصفة عامه ومنطقتنا بصفة خاصة.

وأضاف وزير المالية، خلال كلمته في افتتاج اجتماعات البنك الآسيوي، اليوم الإثنين، أن مصر تسعي لتعزيز التعاون مع البنك الآسيوي لتحقيق التنمية في البنية التحتي والتعاون لتعزيز البنية الخضراء في ظل التحول المناخي، ومشاركة مصر في تأسيسي البنك الاسيوي جعل لها دورًا كبيرًا فضل عن الزخم في جعله ثاني أكبر البنوك العالمية.

ولفت وزير المالية، إلى أن حجم استثمارات البنك الآسيوي بلغت 44 مليار دولار في 35 دولة .

وتستضيف مدينة شرم الشيخ الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية اليوم، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسط اهتمام دولي، يعكس الثقل السياسي والاقتصادي والتنموي لمصر.

جلسات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي

تتناول جلسات الاجتماعات السنوية العديد من القضايا، أبرزها: «ضمان حوكمة عالمية من أجل تنمية مستدامة عابرة للحدود» و«بناء شراكات لتعزيز البنية التحتية الصحية العالمية»، و«تعبئة الموارد لتمويل المناخ»، و«تعزيز دور القطاع الخاص فى مجال خدمات تصنيع الإلكترونيات بآسيا وأفريقيا»، و«شراكات إبداعية لمواجهة التحديات العالمية»، و«التمويل المستدام في البنية التحتية من خلال سندات التنمية المستدامة»، و«تعزيز الاتصال فى عالم مليء بالتحديات»، و«تعبئة الموارد والتمويل المبتكر لتقليل فجوة تمويل البنية التحتية في الشرق الأوسط وأفريقيا».