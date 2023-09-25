الإثنين 25 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المالية: "البنك الآسيوى" يوفر فرص تمويل منخفض لمشروعات البنية التحتية

البنك الأسيوي
البنك الأسيوي

علقت الدكتورة نيفين منصور، مستشار وزير المالية للسياسات، علي اجتماع بنك الاستثمار الآسيوي في شرم الشيخ.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الإثنين، إن البنك يوفر التمويل المنخفض الذي يساعد دولا كثيرا من ضمنها مصر في الاستثمار بالبنية الأساسية خلال الفترى المقبلة.

وأضافت أن ذلك جزءًا من استراتيجية عمل البنك، والذي يستطيع توفير تمويل منخفض التكلفة للأعضاء علي حسب المشاريع التي لها علاقة بالاستدامة والبنية التحتية.

وأشارت إلى أن شرم الشيخ شهدت اجتماعا كاملا للبنك الآسيوي بعد 3 سنوات من انقطاع الاجتماعات، موضحة أن الاجتماع شهد مناقشة مزيد من المشاريع المستقبلية.

الاستثمار سي بي سي من مصر عمرو خليل نيفين منصور

مواد متعلقة

أحمد موسى: الشعب المصرى يطالب السيسى بخوض الانتخابات الرئاسية

خبير يوضح أهمية اجتماع البنك الآسيوى للاستثمار فى مصر

خبير يكشف أهمية قطاع البنية التحتية فى معادلة البيئة الاستثمارية

رئيس الوطنية للانتخابات للمواطنين: لا تسمعوا إلا ما ينشر من خلالنا

"الوطنية للانتخابات": مواد فيلمية لتحفيز الناخبين على المشاركة فى الاقتراع

"الوطنية للانتخابات": قاضٍ لكل صندوق فى الانتخابات الرئاسية 2024

«التحالف الوطنى»: توزيع 7800 قطعة ملابس على 3000 مستفيد بالمحافظات

"الضفة الأخرى".. داليا عبدالرحيم: 4 مناطق يتركز بها العنف المتشدد فى إفريقيا

الأكثر قراءة

معلنًا الانفصال عن زوجته.. شريف منير: "كل شئ نصيب"

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

خلال الدقائق الأخيرة.. المقاولون يخطف تعادلًا قاتلًا من الزمالك فى الدورى

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

"الزراعة" تكشف موعد الانفراجة فى أسعار الطماطم وانخفاض الأسعار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للسلام

محاسن السنوسي

مدينة جرفتها السيول.. مَن المسئول عن نكبة "درنة"؟!!

محمد عبدالعزيز

فى الشدائد تظهر المعادن

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الإمارات تدين اقتحام مستوطنين باحات الأقصى وتدعو إسرائيل لوقف التصعيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة

حذرت من مخاطر تأجيج العنف.. مصر تجدد مطالبتها لإسرائيل بوقف اقتحامات المسجد الأقصى