المالية: "البنك الآسيوى" يوفر فرص تمويل منخفض لمشروعات البنية التحتية

علقت الدكتورة نيفين منصور، مستشار وزير المالية للسياسات، علي اجتماع بنك الاستثمار الآسيوي في شرم الشيخ.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الإثنين، إن البنك يوفر التمويل المنخفض الذي يساعد دولا كثيرا من ضمنها مصر في الاستثمار بالبنية الأساسية خلال الفترى المقبلة.

وأضافت أن ذلك جزءًا من استراتيجية عمل البنك، والذي يستطيع توفير تمويل منخفض التكلفة للأعضاء علي حسب المشاريع التي لها علاقة بالاستدامة والبنية التحتية.

وأشارت إلى أن شرم الشيخ شهدت اجتماعا كاملا للبنك الآسيوي بعد 3 سنوات من انقطاع الاجتماعات، موضحة أن الاجتماع شهد مناقشة مزيد من المشاريع المستقبلية.