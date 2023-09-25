هيئة الاستثمار: إصدار 22 رخصة ذهبية للمستثمرين حتى الآن

قال حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار المصرية، إن الرخصة الذهبية هي ما يطلق عليها الموافقة الواحدة، ومنصوص عليها في قانون الاستثمار، وتم تفعيلها بدءًا من بداية هذا العام.

وأضاف هيبة خلال لقائه ببرنامج "المراقب" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، على هامش فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار أن الموافقة الواحدة كانت تمنح على تراخيص بناء مشروع جديدة، تتضمن تراخيص البيئة والحماية المدنية وأي تراخيص أخرى تتعلق بنشاط المشروع، ثم تتضمن رخصة التشغيل.

استجابة الحكومة ومجلس النواب

وأوضح أن هذه الموافقة تتم مسبقًا بتعهد من المستثمر على الالتزام بالإجراءات المتبعة في كل ترخيص ممنوح، ويتم إصدارها في 20 يوم عمل من قبل مجلس الوزراء بعد دراسة المشروع، لافتاً إلى أنه تم إصدار 22 رخصة ذهبية خلال هذه الفترة.

أشار إلى أنه تم طلب من مجموعة من المستثمرين بالتوسع في الأنشطة التي كانت تمنح لهذه المشروعات، واستجابت الحكومة ومجلس النواب، وتم فتح جميع الأنشطة يمكن منحها الموافقة الواحدة كما كانت تخصص للمشروعات التي لها طابع قومي واستراتيجي.