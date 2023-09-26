شغل بال المسلمين في كافة المحافظات معرفة أبرز أدعية الصباح اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 لكثرة الدعاء والأذكار، والتقرب من الله عز وجل، فهي من العادات الاساسية لكل مسلم، وفريضة الاسلام.

أبرز أدعية الصباح اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023

وتعرض “الدستور” بهذا التقرير أبرز أدعية الصباح اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023.

دعاء الصباح اليوم الثلاثاء

ربّ إنيّ أسألك أن تريحَ قلبي وفكري وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير، ربّ إنّ في قلبي أمورًا لا يعرفها سواك فحققها لي يا رحيم، ربّ كن معي في اصعب الظروف واريني عجائب قدرتك في أصعب الأيام.

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اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ العافيةَ في الدُّنيا والآخرةِ اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ العفوَ والعافيةَ في دِيني ودُنياي وأهلي ومالي اللَّهمَّ استُرْ عَوْراتي وآمِنْ رَوْعاتي اللَّهمَّ احفَظْني مِن بَيْنِ يدَيَّ ومِن خَلْفي وعن يميني وعن شِمالي ومِن فَوقي وأعوذُ بعظَمتِكَ أنْ أُغتالَ مِن تحتي

اللهم ما قصر عنه رأيي، وضعف عنه عملي، ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خيرٍ وعَدْتهُ أحدًا من عبادك. وخيرٍ أنتَ معْطِيه أحدًا من خلقك، فأنا أرغب إليك فيه وأسألك يا رب العالمين.

اللهم افتح لنا فتحا مبينًا، واهدنا صراطًا مستقيمًا، وانصرنا نصرًا عزيزًا.

اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شري، وتكشف بها همي وغمي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيض بها وجهي.

دعاء الصباح اليوم الثلاثاء

اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته.

اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا عن الفقر.

اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أَمَتِك ناصيتي بيدك ماض في حكمُك عَدْل في قضاؤُك أسألُك بكلِ اسم هو لك سميت به نفسَك أو أنزلتَه في كتابك أو علمتَه أحدًا مِن خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندَك أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ صدري وجلاءَ حُزني وذهاب همي.

اللهم ارزقني برزق من عندك لا حد له، وفرج من عندك لا مد له وخير من عندك لا عدد له.

اللَّهم رحمَتك أرْجو، فلا تَكلني إلى نفسي طَرفة عَيْن، أصلح لي شَأْني كُله، لا إله إلا أنت.