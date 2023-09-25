الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطل حاول ترويج 10 كيلو حشيش في الإسكندرية

حبس عاطل
حبس عاطل

قررت  نيابة الجمرك بالإسكندرية، اليوم الاثنين، حبس عاطل  لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بمزاولة نشاطه الإجرامي والاتجار بالمواد المخدرة وحيازة كمية لمخدر الحشيش، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

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تفاصيل القضية 

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، قد تلقت إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، بالاتجار فى المواد المخدرة مُتخذا من دائرة قسم شرطة الجمرك غرب الإسكندرية، مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

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وعلي الفور تم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وتم عمل كمين واستهدافه ، وألقي القبض عليه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الجمرك، وبتفتيشه عثر بحوزته على" كمية لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرامات، ومبلغ مالي وهاتف محمول".

وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء في التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

نيابة الجمرك الاتجار بالمواد المخدرة لأجهزة الأمنية مديرية أمن الإسكندرية لإدارة العامة لمكافحة المخدرات سم شرطة الجمرك

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