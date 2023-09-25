حبس عاطل حاول ترويج 10 كيلو حشيش في الإسكندرية

قررت نيابة الجمرك بالإسكندرية، اليوم الاثنين، حبس عاطل لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بمزاولة نشاطه الإجرامي والاتجار بالمواد المخدرة وحيازة كمية لمخدر الحشيش، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تفاصيل القضية

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، قد تلقت إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، بالاتجار فى المواد المخدرة مُتخذا من دائرة قسم شرطة الجمرك غرب الإسكندرية، مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعلي الفور تم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وتم عمل كمين واستهدافه ، وألقي القبض عليه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الجمرك، وبتفتيشه عثر بحوزته على" كمية لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرامات، ومبلغ مالي وهاتف محمول".

وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء في التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.