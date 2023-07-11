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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أمن المنافذ يضبط 3 قضايا تهريب بضائع من الجمرك

جريدة الدستور

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، اليوم، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية؛ لضبط الخارجين عن القانون ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 3 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وتهريب النقد وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، بالإضافة إلى 2053 مخالفة مرورية متنوعة.

وتم ضبط 36 قضية في مجال الأمن العام، وتنفيذ 199 حكمًا قضائيًا متنوعًا، علاوة على قضيتين في مجال مكافحة جرائم «الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات».

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.

قطاع أمن المنافذ وزارة الداخلية ضبط الخارجين عن القانون تهريب النقد

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