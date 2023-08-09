الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تشكيل لجنة هندسية لمعاينة موقع انهيار أجزاء من عقار الجمرك بالإسكندرية

انهيار أجزاء من عقار
انهيار أجزاء من عقار

قررت نيابة الجمرك بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول انهيار أجزاء من عقار قديم خالي من السكان دون حدوث إصابات أو خسائر، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار والتحفظ على ملفه لفحصه.

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بورود بلاغ بسقوط أجزاء من العقار رقم 34 شارع محمود عسل بدائرة قسم الشرطة، دون حدوث إصابات او خسائر في العقارات المجاورة.

علي الفور انتقل ضباط القسم مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية بمعداتها ومسؤولي الحي إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار مكون من 3 طوابق، خال من السكان، وانهيار سقف حجرة بالطوابق من الثالث إلى الأول، وذلك دون حدوث إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة.

كشف التحريات أن العقار المنهار جزئي صادر له قرار إزالة حتي سطح الأرض منذ عامين لم ينفذ ويحمل رقم 11 لسنة 2022، وأنه خال من السكان والمنقولات.

وتم إزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة، حفاظًا على سلامة المارة والمواطنين والسيارات، وتحرر المحضر اللازم إداري قسم شرطة الجمرك، واخطرت النيابة العامة التحقيقات.

أخطرت النيابة الإسكندرية الحماية المدنية إنهيار سقف حجرة إنهيار أجزاء من عقار تشكيل لجنة هندسية

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