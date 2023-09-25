التحفظ على كاميرات المراقبة لكشف ملابسات مصرع طفلتين في مشاجرة بالبدرشين

كلفت النيابة العامة بالجيزة، الطبيب الشرعي بتوقيع الصفة التشريحية على جثتي طفلتين لقيتا مصرعهما في مشاجرة بالبدرشين لبيان سبب الوفاة وبيان ما بهما من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كل الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمامين، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

لقيت طفلتين مصرعهما خلال مشاجرة بين عدد من الأشخاص في البدرشين، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

بلاغ للمديرية

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في البدرشين، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن خلافا أدى لنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، وتبادلوا الاعتداء، مما أدى إلى مصرع طفلتين.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتى أمرت بما سبق.