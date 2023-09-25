الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

عدة قرارات من النيابة ضد سائق صدم شخصين أعلى "دائري المرج"

أرشيفية
أرشيفية

قررت  نيابة المرج، اليوم الاثنين، عرض سائق دهس شخصين أعلى الدائرى بمنطقة المرج على الطب الشرعى لبيان مدى تعاطيه من المواد المخدرة من عدمه، وكذلك استعجال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة  والمتهم، والتصريح بدفن المجنى عليهم بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية 

وكانت قد أمرت النيابة بحبس سائق أتوبيس أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بدهس شخصين أعلى دائرى المرج.

 

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حبس المتهمين بسرقة الشقق السكنية فى المرج

تفاصيل مصرع شخصين أعلى دائرى المرج 

ولقى شخصان مصرعهما إثر تعرضهما لـ حادث مروري مروع ودهسهما أسفل عجلات سيارة "أتوبيس" بمنطقة المرج.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري مروع وسقوط ضحايا بدائرة قسم شرطة المرج.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبيَّن وجود جثتين لشخصين مصابين بسجحات وكدمات بمناطق متفرقة بالجسد، وتم التحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة.

 

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إحالة سائق دهس سيدة أثناء عبورها الطريق لمحكمة الجنح

ومن خلال التحريات الأولية تبيَّن أنهما لقيا مصرعهما، إثر تعرضهما لحادث مروري ودهسهما أسفل عجلات سيارة أتوبيس.

وألقى رجال المباحث القبض على السائق المتسبب في وقوع الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نيابة المرج الطب الشرعي دائري المرج التحريات الأمنية منطقة المرج رفة عمليات النجدة القاهرة

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