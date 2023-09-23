السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهمين بسرقة الشقق السكنية فى المرج

حبس
حبس

قررت نيابة المرج، اليوم السبت، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى لاتهامهم بسرقة مبلغ مالي من شقة سكنية بأسلوب كسر الباب.

وطالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

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وكشفت التحقيقات الأولية، عن أن المتهمين هما: (على .م)، (إيهاب .ح) عاطلان ومسجلان في قضايا سرقة، وأقرَّا أمام جهات التحقيق المختصة بنيابة المرج بارتكابهما ٥ وقائع سرقة شقق سكنية بأسلوب كسر الباب، كما أقرَّا بسرقتهما مبلغ ٣٥ ألف جنيه من داخل شقة بمنطقة المرج.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المرج يفيد بسرقة مبلغ مالي من داخل شقته بدائرة القسم وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة واستخدام التقنيات الحديثة، وتم تحديد هوية المتهمين وضبطهما وأقرّا بارتكاب واقعة السرقة وأنهما وراء سرقة الشقق السكنية بدائرة القسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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