إحالة 3 أشخاص بتهمة سرقة تاكسي بالإكراه في الشروق للمحاكمة

انتهت نيابة الشروق وبدر، من اعداد أمر الإحالة الخاص بثلاثة أشخاص متهمين لسرقتهم سيارة أجرة بالإكراه في منطقة الشروق، ومن ثم أمرت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية فيما هو منسوب إليهما من اتهامات.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) مصاب بجروح وسحجات بالجسم، وقرر أنه حال سيره بالسيارة بمنطقة المنيب بالجيزة، استوقفه 3 أشخاص بقصد توصيلهم لإحدى المناطق، وحال سيره بدائرة القسم ألقى أحدهم مسحوق شطة على وجهه واعتدوا عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزة أحدهم، وألقوه خارج السيارة، واستولوا عليها وبداخلها (مبلغ مالى- بطاقة الرقم القومى الخاصة به ورخصتى القيادة والتسيير) ونتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.

الفحص يحدد مرتكبي الواقعة

بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة بنى سويف).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (السيارة "محل البلاغ"- فرد خرطوش وطلقتان – كمية لمخدر الهيروين - سلاح أبيض "كتر") وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.