الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل إحالة المتهم بسرقة سيدة مسنة والشروع فى قتلها بالمرج

حبس
حبس

قررت نيابة المرج اليوم الأربعاء إحالة عاطل لمحكمة الجنايات لاتهامه بسرقة مبلغ مالي من شقة سيدة مسنة والشروع في قتلها بعصا خشبية بمنطقة المرج.

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فرد أمن وراء سرقة مبلغ مالي من سيارة نقل أموال لأحد البنوك بعابدين

تفاصيل ضبط مسجل سرق سيدة مسنة بالمرج 

وكشف قرار الإحالة أن المتهم “ممدوح .ح” عاطل ومسجل فى قضايا سرقة وسرقة بالإكراه، وأقر أمام جهات التحقيق المختصة بأنه تتبع سيدة مسنة أثناء عودتها من السوق بمنطقة المرج وفور دخولها لمحل سكنها قام بالدخول خلفها والتعدي عليها بعصا خشبية كانت بحوزته واستولى من حقيبتها على مبلغ 300 جنيه فقط ولاذ بالفرار.

وكانت قد أمرت النيابة بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات التي تجري وعرض المجني عليها على الطب الشرعي لبيان مدى إصابتها.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المرج يفيد بوصول سيدة لمستشفى اليوم الواحد مصابة بعدة إصابات متفرقة وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وباجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة وباستخدام التقنيات الحديثة تم تحديد هوية المتهم وضبطه وبسؤاله أقر بارتكابه الواقعة بغرض سرقة المجني عليها بعد تتبعها من السوق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

نيابة المرج محكمة الجنايات قسم شرطة المرج القاهرة الجديدة منطقة التجمع الأول

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