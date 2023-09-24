الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شخصين أسفل عجلات أتوبيس فى المرج

جثة
جثة

لقي شخصان مصرعهما إثر تعرضهما لـ حادث مروري مروع ودهسهما أسفل عجلات سيارة "أتوبيس" بمنطقة المرج.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري مروع وسقوط ضحايا بدائرة قسم شرطة المرج.

التحفظ على جثتيِّ المصابين

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبيَّن وجود جثتين لشخصين مصابين بسجحات وكدمات بمناطق متفرقة بالجسد، وتم التحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة.

ومن خلال التحريات الأولية تبيَّن أنهما لقيا مصرعهما إثر تعرضهما لحادث مروري ودهسهما أسفل عجلات سيارة أتوبيس.

وألقى رجال المباحث القبض على السائق المتسبب في وقوع الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حادث مرورى أتوبيس المرج غرفة عمليات النجدة بالقاهرة سقوط ضحايا النيابة العامة

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