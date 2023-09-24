الأحد 24 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط حادث انقلاب "ميكروباص أكتوبر"

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في إصابة 15 بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الأوسطي أمام مساكن 645، بمدينة 6 أكتوبر.

وأمرت نيابة الجيزة بالتحفظ على كاميرات المراقبة للوقوف على أسباب الحادث وكشف ملابساته.

كانت غرفة عمليات المرور قد تلقت إشارة من شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بوقوع حادث مروري ووجود مصابين على الطريق الأوسطي أمام مساكن 645، بمدينة 6 أكتوبر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الإطار وانقلاب السيارة، ونتج عن الحادث إصابة 15 شخصا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

انقلاب ميكروباص الطريق الاوسطي إصابة 15 شخصا انقلاب سيارة ميكروباص كاميرات المراقبة

مواد متعلقة

إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بأطفيح

إصابة 8 أشخاص إثر تصادم سيارتين أعلى الطريق الأوسطى بمدينتى

الأكثر قراءة

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

بعد انتقال ملكيتها للصندوق السيادى.. التخطيط: لا مساس بحقوق العاملين بالقابضة للتأمين

بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة.. تعرف على الشروط

عاجل.. عالم الزلازل الهولندى يتنبأ بزلزال مُدمر

خالد حنفى: 6 آلاف سيجارة متوسط نصيب استهلاك الفرد فى مصر سنويًا

عاجل.. احتجاج غير مسبوق والأول من نوعه ضد الملكية البريطانية داخل قصر باكنجهام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

لغز كيسنجر

د. القس جرجس عوض

كلمة فى حق الرئيس السيسى؟

ماجد حبته

إن عاش اقتصاد أوكرانيا!

د.أحمد الخميسى

عزالدين نجيب.. وطن ملون

كريم شعبان

هيكل.. الأستاذ الذى منحه «ترند» كارنيه الصحافة

مؤمن المحمدي

الغزال الأسمر

حسين دعسة

لقاء رئيس وزراء الأردن مع رئيس الشيوخ المصرى: تكامل الرؤية ومسارات التعاون المشترك

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «7-8»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يشن قصفًا عنيفًا على موقع شرق غزة

"اعترافات الثعلب".. هنرى كيسنجر يروى «صدمة أكتوبر 73»

رحلة الخمسة أيام.. ماذا فعل نتنياهو فى نيويورك؟