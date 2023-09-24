النيابة تتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط حادث انقلاب "ميكروباص أكتوبر"

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في إصابة 15 بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الأوسطي أمام مساكن 645، بمدينة 6 أكتوبر.

وأمرت نيابة الجيزة بالتحفظ على كاميرات المراقبة للوقوف على أسباب الحادث وكشف ملابساته.

كانت غرفة عمليات المرور قد تلقت إشارة من شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بوقوع حادث مروري ووجود مصابين على الطريق الأوسطي أمام مساكن 645، بمدينة 6 أكتوبر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الإطار وانقلاب السيارة، ونتج عن الحادث إصابة 15 شخصا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.