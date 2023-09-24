14 مصابا في حادث انقلاب ميكروباص بـ6 أكتوبر

أصيب اليوم الأحد 14 شخصًا في حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" أعلى الطريق الأوسطى وذلك في نطاق مدينة 6 أكتوبر، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تفاصيل إصابة 14 فى حادث تصادم بمدينة 6 أكتوبر

وكانت بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الأوسطى بالقرب من مدينة السادس من أكتوبر، وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج إصابة 14 شخصا جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.