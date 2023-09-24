الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

14 مصابا في حادث انقلاب ميكروباص بـ6 أكتوبر

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

أصيب اليوم الأحد 14 شخصًا في حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" أعلى الطريق الأوسطى وذلك في نطاق مدينة 6 أكتوبر، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

 

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 تفاصيل إصابة 14 فى حادث تصادم بمدينة 6 أكتوبر 

 وكانت بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الأوسطى بالقرب من مدينة السادس من أكتوبر، وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج إصابة 14 شخصا جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

حادث انقلاب سيارة الطريق الاوسطي مدينة 6 أكتوبر غرفة عمليات النجدة الخدمات المروري

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