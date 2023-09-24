انتظام الحركة المرورية اليوم بميادين القاهرة والجيزة

سادت حالة من الانتظام بالحركة المرورية بالشوارع الرئيسية والميادين العامة في محافظتي القاهرة والجيزة انتظام في الحركة المرورية صباح اليوم الأحد وذلك تزامنا مع ذهاب الموظفين إلى أماكن عملهم، حيث انتظمت حركة السير بمحاور وميادين القاهرة والجيزة.

الحالة المرورية اليوم بالقاهرة

شهدت حركة وحالة الطرق اليوم في القاهرة حالة من الانسيابية المرورية بـ كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض، وشهدت مناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات وسط انتشار الخدمات المرورية المخصصة من الإدارة العامة للمرور بكل الطرق.

وظهرت انسيابية في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

الحالة المرورية اليوم بالجيزة

وشهدت حركة الطرق اليوم بمحافظة الجيزة انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحي، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات المرورية المخصصة من الإدارة العامة للمرور بكل الطرق.