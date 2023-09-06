الأربعاء 06 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إخماد حريق منزل فى البدرشين بالجيزة

حريق منزل
حريق منزل

سيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل منزل بمنطقة البدرشين، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة عليه دون وقوع أى إصابات.

البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل منزل فى منطقة البدرشين، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة، للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

مصرع سيدتين في حريق وانهيار عقار بالقاهرة

ونشب حريق بعقار مكون من 5 طوابق بمصر القديمة محافظة القاهرة، أسفر عن مصرع سيدتين بالمنزل.

البداية بتلقي أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا بنشوب حريق بعقار بالكامل مكون من 5 طوابق بمصر القديمة بمحافظة القاهرة.

وعلى الفور انتقلت إلى مكان الحادث قوات الدفاع المدني وسيارات الإسعاف، وتم استخراج جثتين، وجارٍ مكافحة النيران، والبحث عن ناجين من سكان العقار الذي شب فيه الحريق.

مصرع وإصابة 6 مواطنين في انهيار عقار بحدائق القبة

وتباشر النيابة العامة التحقيق في انهيار عقار مكون من 4 طوابق بشارع ترعة الجبل بحدائق القبة محافظة القاهرة، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة أربعة آخرين.

البداية بتلقي أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا بانهيار عقار مكون من 4 طوابق مأهول بالسكان بشارع ترعة الجبل بمنطقة حدائق القبة.

وعلى الفور انتقلت إلى هناك قوات الدفاع المدني، وتم استخراج عدد 2 جثة و4 مصابين من تحت الأنقاض، وجارٍ البحث عن ناجين من سكان العقار المنكوب.

رجال الحماية المدنية حريق منطقة البدرشين غرفة عمليات شرطة النجدة الحريق سيارات الإسعاف

مواد متعلقة

صور مخلة ومراسلات.. نص اتهام مواطن لزوجته الجامعية بالخيانة مع "زميل من بنها"

غلق كلى لطريق بلبيس وتحويلات مرورية مهمة

"الداخلية" تضبط 242 مخالفة لمحال بسبب ترشيد الكهرباء

"الداخلية" تكشف ملابسات فيديو "سيدة المطرية"

تفاصيل القبض على المتهمين بسرقة معرض سيارات بمدينة نصر

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

ارتفاع ضحايا "عقار حدائق القبة" المنهار لـ4 وفيات و5 مصابين

ضبط 65 تاجر سجائر للبيع بأزيد من السعر الرسمي في الغربية

وزير الري: مصر نجحت في وضع المياه بقلب العمل المناخي العالمي

المصيلحي في اجتماع موسع للتحضير لثالث نسخ معرض "نبيو" الدولي للمجوهرات

ارتفاع كبير فى الإشغالات السياحية بالبحر الأحمر.. ومسئولون: عدنا للريادة مرة أخرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

مؤشر التعايش وسند التلاحم

محاسن السنوسي

أعزائي أبناء الجمهورية الجديدة ..أنتم الأكثر حظا

لواء. محسن الفحام

ولتستمر مسيرة العطاء والتنمية

إبراهيم داود

معركة فى الخلاء

منى رجب

البنات المصريات قادمات.. ومصر الحديثة ستنتصر

ماجد حبته

مستشفى نيروبى القبطى

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود "1"

حسين دعسة

أسرار لا تحسمها قمة "بوتين - أردوغان".. كيف؟

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال

حركة فتح: تعرية الاحتلال لنساء الخليل جريمة بشعة لن تمر دون رد

إصابة شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى قرب قرية الزبيدات شمال أريحا