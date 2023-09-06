إخماد حريق منزل فى البدرشين بالجيزة

سيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل منزل بمنطقة البدرشين، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة عليه دون وقوع أى إصابات.

البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل منزل فى منطقة البدرشين، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة، للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

مصرع سيدتين في حريق وانهيار عقار بالقاهرة

ونشب حريق بعقار مكون من 5 طوابق بمصر القديمة محافظة القاهرة، أسفر عن مصرع سيدتين بالمنزل.

البداية بتلقي أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا بنشوب حريق بعقار بالكامل مكون من 5 طوابق بمصر القديمة بمحافظة القاهرة.

وعلى الفور انتقلت إلى مكان الحادث قوات الدفاع المدني وسيارات الإسعاف، وتم استخراج جثتين، وجارٍ مكافحة النيران، والبحث عن ناجين من سكان العقار الذي شب فيه الحريق.

مصرع وإصابة 6 مواطنين في انهيار عقار بحدائق القبة

وتباشر النيابة العامة التحقيق في انهيار عقار مكون من 4 طوابق بشارع ترعة الجبل بحدائق القبة محافظة القاهرة، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة أربعة آخرين.

البداية بتلقي أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا بانهيار عقار مكون من 4 طوابق مأهول بالسكان بشارع ترعة الجبل بمنطقة حدائق القبة.

وعلى الفور انتقلت إلى هناك قوات الدفاع المدني، وتم استخراج عدد 2 جثة و4 مصابين من تحت الأنقاض، وجارٍ البحث عن ناجين من سكان العقار المنكوب.