الإثنين 25 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على عاطل بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة ببنها

حبس
حبس

تمكنت الأجهزة الأمنية بـمديرية أمن القليوبية، اليوم الإثنين، من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة بنها، وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة "الهيروين والحشيش"، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

txt

حبس شخصين عثر بحوزتهما على 15 فرش حشيش بفايد

 بداية الواقعة 

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها يفيد بتمكن ضباط مباحث المركز، بالتنسيق مع مباحث مكافحة المخدرات، من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمخدرات.

txt

حبس تاجر مواد مخدرة بالأقصر 4 أيام على ذمة التحقيق

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط "عبدالله ه م"، 40 سنة، مقيم بدائرة المركز، وبحوزته ما يزيد عن كيلو جرام من مخدرى الهيروين والحشيش، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مديرية أمن القليوبية الاتجار بالمواد المخدرة مركز شرطة بنها الأجهزة الأمنية هاتف محمول لمعمل الجنائي

مواد متعلقة

حبس تاجر مواد مخدرة بالأقصر 4 أيام على ذمة التحقيق

تفاصيل إحالة متهمين بترويج مواد مخدرة بالقاهرة الجديدة للجنايات

الأكثر قراءة

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

الرى: لا تقدم يذكر في مفاوضات سد النهضة.. وإثيوبيا رفضت الحلول المطروحة

رفض عملها فخلعته.. ما القصة؟

عاجل| حقيقة انسحاب الجزائر من الترشح لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2025 و2027

تزكية 20 برلمانيًا وتأييد 25 ألف مواطن.. تفاصيل وشروط الترشح للانتخابات الرئاسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سلمان إسماعيل

أسئلة حائرة جدًا

عماد سليمان

في وداع «جابر الخواطر» معتز خفاجي

وائل لطفي

التجسس على أمريكا!

محمد العسيري

كوثر مصطفى.. أكيد لسه الأغانى ممكنة

محمود خليل

يجيب حمام ويطيره

ماجد حبته

وفد الصين رفيع المستوى

سيد الابنودى

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

علي سعدة

مبادرة وطنية

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة

حذرت من مخاطر تأجيج العنف.. مصر تجدد مطالبتها لإسرائيل بوقف اقتحامات المسجد الأقصى

ينذر بمزيد من التصعيد.. الخارجية الأردنية تدين اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى