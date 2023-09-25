القبض على عاطل بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة ببنها

تمكنت الأجهزة الأمنية بـمديرية أمن القليوبية، اليوم الإثنين، من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة بنها، وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة "الهيروين والحشيش"، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

بداية الواقعة

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها يفيد بتمكن ضباط مباحث المركز، بالتنسيق مع مباحث مكافحة المخدرات، من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمخدرات.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط "عبدالله ه م"، 40 سنة، مقيم بدائرة المركز، وبحوزته ما يزيد عن كيلو جرام من مخدرى الهيروين والحشيش، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.