حبس شخصين عثر بحوزتهما على 15 فرش حشيش بفايد

قررت نيابة فايد الجزئية حبس شخصين لحيازتهما ١٥ فرش حشيش واسطوانتين هيروين بنطاق دائرة المركز، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، ضربة قاسية لتجار المواد المخدرة، حيث ضبطت 15 فرش حشيش واسطوانتين من مخدر الهيروين بحوزة شخصين تخصصا نشاطهما الإجرامي في ترويج مخدر البانجو والحشيش متخذين من قرية سرابيوم دائرة مركز شرطة فايد بمحافظة الإسماعيلية مكانا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

بداية الواقعة

البداية كانت برصد النقباء محمد عبد الباسط وأحمد ممتاز معاوني مباحث مركز فايد، نشاط شخصين "لديهما معلومات جنائية"- مقيمي بدائرة المركز تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وعلنية ترويجها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال مزاولتهما نشاطهما الإجرامي، وبحوزتهما (15 فرش حشيش واسطوانتين هيروين).

وبمواجهتهما أمام الرائد محمود عبد اللطيف رئيس مباحث مركز فايد بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.