الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس تاجر مواد مخدرة بالأقصر 4 أيام على ذمة التحقيق

المتهم
المتهم

أمرت نيابة الأقصر، بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيق في اتهامه بحيازة 10 كيلو بانجو وكمية من الهيروين وسلاح ناري بندقية آلية وذخيرة عقب ضبطه في مركز القرنة.

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وأقرَّ المتهم أمام جهات التحقيق بحيازته لمخدري البانجو والهيروين بقصد الإتجار وترويجه على عملاءه من مدمني المخدرات، وأن السلاح الناري والذخيرة بقصد الدفاع عن تجارته الأثمة في المواد المخدرة.

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بداية الواقعة

وكانت قوة قادها كلا من العقيد أحمد زكريا، مأمور القرنة، والمقدم أحمد صابر، رئيس المباحث، بنطاق أمن الأقصر قد نجحوا في  القبض على مسجل خطر مقيم بدائرة المركز لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة، وبحوزته كمية لمخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرام كمية لمخدر الهيروين، بندقية آلية وطلقات نارية.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري، بقصد الدفاع عن نشاطه غير المشروع، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

نيابة الأقصر الهيروين كيلو بانجو سلاح نارى العقيد أحمد زكريا المقدم أحمد صابر مأمور القرنة أمن الأقصر

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