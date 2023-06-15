إخلاء سبيل شخص ضُبط بحوزته 3 ملايين جنيه لتوصيلها لمنقبين عن الذهب فى أسوان

قررت نيابة الأقصر الجزئية بإخلاء سبيل شخص أسواني بعد ضبطه داخل أحد القطارات فى محطة سكك حديد الأقصر، وبحوزته 3 ملايين جنيه فى جوال داخل قطار روسي لدى توقفه بالمحطة عقب الاشتباه فيه، حيث كان في طريقه لمدينة إدفو لتسليمها لأحد الأشخاص يقوم بأعمال التنقيب عن الذهب فى أسوان، وحرر رجال شرطة السكة الحديد محضرًا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، والتى قررت إخلاء سبيله بضمان محل إقامته.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطارًا من رئيس مباحث محطة سكك حديد الأقصر، يفيد بالقبض على مواطن مقيم فى دراو بمحافظة أسوان ويدعى "أشرف.ع" داخل قطار روسي وبحوزته مبلغ 3 ملايين جنيه داخل جوال بلاستيكي، وتم اقتياده لديوان مركز شرطة بندر الأقصر للتحقيق معه، وعرضه على النيابة العامة.