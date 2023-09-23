المؤبد لمتهم وتغريمه 100 ألف جنيه للاتجار بالمواد المخدرة غرب الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، بمعاقبة ميكانيكي بالسجن المؤبد غيابيًا وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين، وذلك لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

بلاغ إلي ضباط مباحث العامرية

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 8783 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط قسم شرطة العامرية اول، يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة وسلاح أبيض، بدائرة القسم.

ضبط بحوزة المتهم 32 قطعة حشيش

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، أنه عقب اتصال هاتفي من أحد المصادر السرية مفادها قيام المتهم "ح.م.ح" ميكانيكي سيارات بالاتجار في المواد المخدرة، فانتقلت قوة أمنية الي مكان تواجده وأبصرته واقفًا بجانب الطريق ممسكًا بيده حافظة بلاستيكية وسلاحًا أبيض مطوة، وحضر إليه أحد عملائه وأنقده مبلغًا ماليًا وناوله قطعة حشيش، فتم ضبطه ولاذا العميل بالفرار، وبانتزاع الحافظة من يده وفضها تبين أنها تحوي على عدد 32 قطعة حشيش، وبانتزاع السلاح الأبيض من يده وجد عليه آثار لمخدر الحشيش، وبتفتيش شخصه عثر بحوزته علي مبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض المضبوط لتقطيع المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم في جلستها.

كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وائل حسن الشربيني رئيس المحكمة، بمعاقبة صاحب محل بالسجن المؤبد غيابيًا، وتغريمه مبلغًا ماليًا قدره مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط والمبلغ المالي، وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار أحمد عبدالحليم والمستشار محمد عبدالعزيز وسكرتير المحكمة فايز القطعاني.

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 26550 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة العامرية أول، ببلاغ يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة، بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، إلي قيام المتهم "م.ع.ع" صاحب محل عجل، بالاتجار في المواد المخدرة انتقلت قوة أمنية الي مكان تواجده وأبصرته محرزًا علبة سجائر يناول أحد عملائه منها قطعة بنية لمخدر الحشيش مقابل مبلغ مالي، فتم ضبطه والعلبة خاصته، ولاذا العميل بالفرار، وبفضها عثر بداخلها على عدد 11 قطعة حشيش وبتفتيش شخصه عثر بحوزته علي مبلغ مالي، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم في جلستها المنعقدة.