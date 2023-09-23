المؤبد غيابيا لصاحب محل بتهمة الاتجار في المخدرات بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وائل حسن الشربيني رئيس المحكمة، بمعاقبة صاحب محل بالسجن المؤبد غيابيا، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط والمبلغ المالي والزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه تهامه بالاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار أحمد عبد الحليم والمستشار محمد عبد العزيز وسكرتير المحكمة فايز القطعاني.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات

ترجع احداث القضية المقيدة، برقم 26550 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية اول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة العامرية اول ، ببلاغ يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة، بدائرة القسم.

المتهم يتاجر بالمواد المخدرة علي عملائه

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية اول ، الي قيام المتهم " م.ع.ع" صاحب محل عجل، بالاتجار في المواد المخدرة انتقلت قوة أمنية الي مكان تواجده وأبصرته محرزا علبة سجائر يناول أحد عملائه منها قطعة بنية لمخدر الحشيش مقابل مبلغ مالي ، فتم ضبطه والعلبة خاصته ، ولاذا العميل بالفرار ، وفضها عثر بداخلها على عدد 11 قطعة حشيش وبتفتيش شخصه عثر بحوزته علي مبلغ مالي وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم في جلستها المنعقدة.