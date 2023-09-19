السجن المشدد لتاجر مخدرات بالعامرية غرب الإسكندرية لحيازته كمية من الهيروين

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الله الكيلاني رئيس المحكمة، بعضوية كل من المستشار عماد عبد النبي العيسوي والمستشار أحمد فاروق عبد اللطيف والمستشار مصطفى قايد الحميلي.

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 220 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة، بدائرة القسم.

التحريات: المتهم حاز كيس بداخله كمية من الهيروين

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان، أنه علي إثر تلقي اتصال هاتفي بقيام المتهم" ش.م ا" عامل ، بالاتجار في المواد المخدرة، انتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجده، و أبصرته ممسكا في يده حافظة بلاستيكية يناول عينة منها إلى أحد عملائه مقابل مبلغ مالي، فتم ضبطه والحافظة بيده .

وبتفتيش الحافظة تبين أنها تحوي بداخلها على (5 لفافات لمخدر الهيروين)، وبتفتيش شخصه عثر بحوزته على ( مبلغ مالي وهاتف محمول).

تقرير المعمل الكيميائي

وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وتبين من تقرير المعمل الكيميائي أن المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهم لمخدر الهيروين ووزنت 12.27 جراما ، وقررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم في جلستها.