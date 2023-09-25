الإثنين 25 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بدأت في 2007.. "الدستور" يوثق تاريخ أول سبيكة ذهب مصرية في مرسى علم

سبيكة ذهب
سبيكة ذهب

حصل «الدستور» على صورة أول سبيكة ذهب فى مصر تم انتاجها عام 2007 بعد توقف دام أكثر من 50 عاماً، وأودعت صورة السبيكة داخل هيئة الثروة المعدنية، كتوثيق لأول سبيكة تنتجها مناجم الذهب فى مصر فى العصر الحديث.

وتألقت مصر عام 2007، بإنجاز لامع في عالم المعادن الثمينة، حيث شهدت مرسي علم ولادة أول سبيكة ذهب في تاريخها الحديث.

الحدث كان بداية رحلة التحديات والنجاحات التي عاشتها البلاد في مجال استغلال الثروة المعدنية.

أول سبيكة ذهب في مصر

وبدأت هيئة الثروة المعدنية المصرية رحلتها الاستثمارية في عام 2007، حيث قررت الاستثمار في استراتيجية مدروسة لتطوير الثروة المعدنية، وتضمنت هذه الاستراتيجية فتح أبواب الاستثمار في خامات ومعادن متنوعة، وتوجيه الجهود نحو البحث والاستغلال في المناطق المختلفة من البلاد.

بنية تحتية واستقرار سياسى.. أبرز عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية بقطاع التعدين

وكانت الخطوة الأولى ناجحة بما يكفي لإثبات جدوى الفكرة، حيث نجحت مصر عام 2006 في إجراء مزايدة عالمية للبحث عن الذهب في منطقة الصحراء الشرقية بمرسى علم، حيث كان هذا النجاح الباهر هو الدافع الكافي لاستمرار هذه الرحلة نحو الازدهار والاستدامة.

توقيع 5 اتفاقيات

في يونيو عام 2009، خاطبت الهيئة العالم مجددًا، وهذه المرة بمزايدة ثانية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة واستغلالها بنظام المشاركة في الإنتاج، شاركت فيها كبرى شركات التعدين العالمية والتى أسفرت عن توقيع 5 اتفاقيات فى مناطق (وادي جاسوس- أم الروس-أم سمرا- بوكارى- البرامية- حماطة- الشاذلي) حظيت بھا 3 شركات متخصصة مختلفة الجنسيات، تعمل حالياً منها بعض الشركات.

حان الآن موعد الاستثمار فى التعدين بمصر

لكن الإنجاز لم يتوقف عند هذا الحد، إذ شهدت مصر أيضًا عودة الإنتاج التجاري للذهب بعد توقف استمر لأكثر من خمسين عامًا، والتحديد في عام 1958 كان آخر إنتاج تجاري للذهب في البلاد.

شركة “حمش مصر للذهب” هي نجمة هذا العودة، حيث أنتجت أول سبيكة ذهبية تجريبية في شهر أبريل من عام 2007، لتنطلق بعدها في الإنتاج التجاري في منطقة حمش مع بداية عام 2008، ووصل إجمالي إنتاجها حتى نهاية عام 2013 إلى حوالي 125.3 كيلوجرام من الذهب، وتم وضع خطط مستقبلية لزيادة هذا الإنتاج في السنوات القادمة.

منجم السكري

أما منجم السكري، فيظل حتى الأن بلا منازع وأصبح محطّ أنظار العالم، حيث شهد بداية إنتاجه التجاري للذهب في نهاية عام 2009، ومع استمرار تحقيقه لإنجازات لافتة وزيادة ملموسة في الاحتياطيات، ارتفع إنتاج الذهب من هذا المنجم بشكل ملحوظ، هذه الإنجازات كانت النقطة التحولية التي أعادت مصر إلى قائمة الدول المنتجة للذهب على الساحة العالمية.

إنتاج الذهب من منجم السكري

ومع استمرار شركة سنتامين في الإنتاج والعمل المستمر على زيادة الاحتياطيات، بلغ إنتاج الذهب من منجم السكري في نهاية عام ٢٠١٣ م حوالي 32.8 طن، وكان من المخطط له أن يزيد هذا الإنتاج إلى حوالي 200 ألف أوقية سنوياً مع تصاعد أعمال البحث والاحتياطيات ليصل إلى 500 ألف أوقية سنوياً، وهو ما تم بالفعل من إنتاج خلال السنوات القليلة الماضية.

أكبر عشر مناجم 

وأعاد هذا الإنجاز الكبير مصر مرة أخرى إلى قائمة الدول الرائدة في إنتاج الذهب على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل تم تصنيف منجم السكري ضمن أكبر عشر مناجم رئيسية في العالم لإنتاج الذهب، مما يبرز دوره البارز في صناعة التعدين العالمية.

سبيكة ذهب مرسى علم الثروة المعدنية ذهب تعدين

الأكثر قراءة

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

"الوطنية للانتخابات": قاضٍ لكل صندوق فى الانتخابات الرئاسية 2024

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

قرار جمهورى بدعوة مجلس النواب للانعقاد

الرى: لا تقدم يذكر في مفاوضات سد النهضة.. وإثيوبيا رفضت الحلول المطروحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للسلام

محاسن السنوسي

مدينة جرفتها السيول.. مَن المسئول عن نكبة "درنة"؟!!

محمد عبدالعزيز

فى الشدائد تظهر المعادن

د.كريمة الحفناوى

مؤسسة القيادات المصرية للتنمية و(مبادرة احكى)

د هند جاد

ذكاء.. لعنة العصفورة

سلمان إسماعيل

أسئلة حائرة جدًا

عماد سليمان

في وداع «جابر الخواطر» معتز خفاجي

وائل لطفي

التجسس على أمريكا!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة

حذرت من مخاطر تأجيج العنف.. مصر تجدد مطالبتها لإسرائيل بوقف اقتحامات المسجد الأقصى

ينذر بمزيد من التصعيد.. الخارجية الأردنية تدين اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى