الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

احتفالا بالمولد النبوى الشريف.. "عرفت الهوى" الأربعاء على المسرح القومي

المسرح القومي
المسرح القومي

احتفالا بالمولد النبوى الشريف، يقيم البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، أمسية "عرفت الهوى" فى التاسعة من مساء يوم الأربعاء ٢٧ سبتمبر الجاري على المسرح القومي بالعتبة.

رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية: فعاليات السيرك القومى بالعريش مستمرة حتى أغسطس

عرفت الهوى

"عرفت الهوى" من إنتاج فرقة المسرح القومي بالبيت، برئاسة الفنان الدكتور أيمن الشيوي، فكرة وإعداد وإخراج خالد عبد السلام، ويستمتع الجمهور بمجموعة من أشهر القصائد فى حب الله ومديح النبى صلى الله عليه وسلم، غناء رحاب مطاوع، ألحان وغناء محمد عزت، مع الصوليست "فريدة أسامة، نورا حسنى" ، كورال "فاطمة سيد، مريم نبيل، أحمد نبيل، نبيل حامد، سعد عادل، حمزة نبيل" .

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"قصور الثقافة" تهنئ أحمد الشافعى بعد تكليفه برئاسة البيت الفنى للفنون الشعبية

الفرقة الموسيقية "عود: داليا حافظ، جيتار : محمد حزين، أورج : سيف وائل، كمان : لواء يحيي، بيز : مصطفي معتز، رق : مصطفي كرم، إيقاع : أحمد علي، قانون : طاهر محمد" ، مصمم إضاءة : أبو بكر الشريف، ديكور : مي كمال، المساعدون :  إيمان صلاح، سامى الوكيل، محمد ممدوح، فاطمة الزهراء"، مخرج منفذ : هالة صلاح .

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المولد النبوي الشريف البيت الفني للمسرح المخرج خالد جلال البيت الفني عرفت الهوى فرقة المسرح القومي

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