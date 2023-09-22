الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

خالد جلال يعقد اجتماعا مع مديرى فرق "بيت المسرح" لمناقشة خطة 2024

خالد جلال يعقد اجتماعا
خالد جلال يعقد اجتماعا مع مديرى فرق بيت المسرح

في إطار استعدادات البيت الفني للمسرح، للإعلان عن خطة العام المقبل، عقد المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، اجتماعا أمس الخميس، مع جميع مديري فرق البيت الفني للمسرح ومديري الإدارات ذات الصلة، لمناقشة خطة البيت الفني للمسرح لعام 2024، بالإضافة إلى مناقشة ما تم إنجازه من خطة 2023، والعروض المرتقبة حتى نهاية العام الجاري.

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وأكد المخرج خالد جلال على ضرورة تنوع العروض، مع الاهتمام بشباب المخرجين، خاصة الصاعدين منهم في مهرجانات المسرح المختلفة، جنبا إلى جنب مع المخرجين الكبار أصحاب التجارب الفارقة في المسرح، كما أكد على اهتمام البيت الفني للمسرح بالنصوص وجودتها من خلال عرض كافة المشاريع على لجنة قراءة بحيادية تامة .

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حصد معظم جوائز المهرجان القومى للمسرح 

وثمن رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، حصد عروض البيت الفنى للمسرح معظم جوائز المهرجان القومى للمسرح المصرى فى دورته هذا العام، مشيرا إلى أن ذلك يعد دلالة على جودة العروض المقدمة وما شهدته من إقبال جماهيري .

يذكر أن البيت الفني للمسرح كان قد أعلن عن خطة عام 2023 خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مطلع شهر يناير الماضي بالمسرح القومى، وجارٍ الإعداد لتنفيذ الجزء الأخير منها خلال الثلاثة أشهر المقبلة.

خالد جلال يعقد اجتماعا مع مديرى فرق بيت المسرح
خالد جلال يعقد اجتماعا مع مديرى فرق بيت المسرح
خالد جلال يعقد اجتماعا مع مديرى فرق بيت المسرح
خالد جلال يعقد اجتماعا مع مديرى فرق بيت المسرح
خالد جلال يعقد اجتماعا مع مديرى فرق بيت المسرح
خالد جلال يعقد اجتماعا مع مديرى فرق بيت المسرح
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