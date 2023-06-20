الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بأسعار رمزية.. شاهد 40 عرضًا مسرحيًا فى البيت الفني للمسرح

مسارح الدولة
مسارح الدولة

ساعات قليلة ويهل علينا الصيف، ويبحث المواطنون عن المسلرح لقضاء وقت ممتع مع العروض المسرحية خاصة بعد انتهاء العام الدراسي، بمسارح الدولة، التى تفتح أبوابها للجمهور باسعار رمزية  تناسب جميع الأسر المصرية.

تزايدت عمليات البحث خلال هذه الأيام حول كيفية الاشتراك في مسارح الدولة والشروط التي وضعتها وزارة الثقافة، وأشهر العروض المقدمة من البيت الفني للمسرح.

"الدستور" ترصد خلال كيفية الاشتراك في مسارح الدولة والاستمتاع بالعروض المقدمة.

كيفية الاشتراك في مسارح الدولة

وأوضح قطاع الإنتاج الثقافى أن المطلوب للإشتراك فى كارنيه المسرح إحضار صورة شخصية وصورة الرقم القومى وللطفل صورة شخصية وشهادة الميلاد، ثم تقدم هذه الأوراق فى ادار التسويق بالقطاع فى شارع عبد الخالق ثروت بمنطقة وسط البلد.

وتبلغ قيمة الكارنيه 52 جنيهاً للكبار، و22 جنيهاً للصغار حتى سن 12 سنة، ويتيح الكارنيه لحامله دخول جميع مسارح الدولة على أن يكون دخول المسرحية مرة واحدة فقط هذا لمدة عام كامل.

ويمكن للجمهور أن يشاهد 40 عرضًا طوال العام حيث ينتج البيت الفنى للمسرح من 35 إلى 40 عرضًا مسرحيًا يستطيع المشترك دخولها جميعا بالكارنيه.

عروض البيت الفني للمسرح في يونيو

يقدم البيت الفني للمسرح عدد من العروض المسرحية خلال شهر يونيو، مسرحية "باب عشق" ومسرحية بيت روز، على مسرح الطليعة، "ستوكمان" على مسرح الغد بالعجوزة، كما تعرض مسرحىة "طيب وأمير" أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع علي مسرح ميامي بشارع طلعت حرب.

كما يعرض مسرحية "سيدتي أنا" على المسرح القومي بالعتبة، والعرض المسرحي "مغامرات جيمو " من إنتاج فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر، ومسرحية "ياسين وبهية" على المسرح العائم الصغير بالمنيل، ويقدم البيت الفني للمسرح مسرحية يوم عاصم جدًا، ومسرحية "قبل الخروج" بينما يعرض مسرح السلام يعرض مسرحية "سيب نفسك".

ويعرض مسرح البالون العرض المسرحي" اشهد يا زمان" وأما قاعة صلاح جاهين تقدم العرض المسرحي "يا شيخ سلامة"، ومسرح العرائس يقدم المسرح عرض "محطة مصر"، بينما مسرح الغد يقدم مسرحية " دكتور ستوكمان"، ومسرح الشباب يقدم مسرحية "ياسين وبهية".

عروض البيت الفني للمسرح في شهر يونيو كيفية الاشتراك في مسارح الدولة المسارح فصل الصيف مسارح الدولة العروض المسرحية مسرح الطليعة شارع طلعت حرب مسرح ميامي مسرح الغد بالعجوزة العرض المسرحي مغامرات جيمو

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