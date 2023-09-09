السبت 09 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غدًا.. "بيت المسرح" يفتح باب التقدم لورشة مسرح الطفل بالإسكندرية 

مسرح الطفل
مسرح الطفل

يبدأ البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، القائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، فى تلقى طلبات التقدم للمشاركة فى ورشة مسرح الطفل، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة.

حيث تبدأ فرقة مسرح الإسكندرية بالبيت، فى تلقي طلبات التقدم للمشاركة بالدفعة الثانية من ورشة مسرح الطفل المجانية، وذلك ابتداء من غد الأحد ١٠ سبتمبر حتى ١٧ سبتمبر الجاري بمسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية من الثالثة مساء حتى الثامنة مساء. 

يقول المخرج محمد مرسي مدير الفرقة، إن التقديم مفتوح للأطفال من سن ٦ إلى ١٤ سنة، وتتم المقابلات الشخصية ابتداء من يوم الأربعاء ٢٠ سبتمبر وفق الجدول الذي سيتم إعلانه يوم الإثنين ١٨ سبتمبر على صفحتي مسرح ليسيه الحرية ومسرح بيرم التونسي، تتضمن المقابلة الشخصية تحضير الطفل لأغنية أو مشهد مسرحي.

يأتى ذلك في إطار خطة البيت فى نشر الثقافة المسرحية بين الأطفال، وتبني الموهوبين من الأطفال، وصقل هذه المواهب وتدريبها بشكل متميز، وتتم تدريبات الورشة على يد أساتذة متخصصين في التمثيل والتدريب الصوتي والأداء الحركي، وذلك لمدة ٦ أشهر.

نيفين الكيلاني البيت الفني للمسرح المخرج خالد جلال خالد جلال مسرح الطفل

مواد متعلقة

استمرار المتعة السينمائية بطرح أفلام جديدة حتى موسم رأس السنة (تقرير)

الأوبرا تدعو الأطفال ذوى الهمم للمشاركة فى مهرجان الموسيقى العربية 32

أحمد جمال يستعد لطرح أغنيته الجديدة "سعادة بس"

خالد عبدالجليل يهنئ الناقد أحمد شوقى برئاسة الاتحاد الدولى للنقاد

نجوم الفن والغناء ينعون ضحايا زلزال المغرب: "الله يصبركم"

بعد نفيها.. القصة الكاملة لأزمة حجاب الفنانة نسرين أمين

حماقى وأحمد سعد.. خريطة حفلات نجوم الغناء والطرب خلال سبتمبر

ظهور مميز لـ حميدة.. مهرجان المسرح التجريبى يختتم فعاليات دورته الثلاثين

الأكثر قراءة

انتهت بقطع أذنه.. تفاصيل مشاجرة مدير فنادق مع سائق توكتوك بشبرا

المشدد لـ3 أشقاء بتهمة استعمال القوة والعنف وقتل شخص فى مشاجرة بالإسكندرية

حيثيات الحكم بحبس طبيب شهرين لتعديه على ضابط بمباحث القاهرة فى التجمع

رفض رفع الحجز على أموال مالك شركة "نماء" الإرهابية

بطل مصرى.. اعترافات قادة إسرائيل حول دور أشرف مروان فى حرب أكتوبر: خدعنا وأعطانا معلومات مغلوطة

طبيعة الأرض والمسافة.. هل تتأثر مصر بـ"زلزال المغرب" المدمر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

لواء.حمدى البطران

ضرورة استكمال المسيرة

سامح محجوب يكتب: السيسى جابه كل الخراب بشجاعة وطنية وإخلاص

ماجد حبته

صوت إفريقيا فى العشرين

مدحت بشاى

الحكيم "الفلكى".. وعظيمات مصر"السيسى"

أحمد بهاء الدين شعبان

"إحنا" والبريكس!

لواء. محسن الفحام

بين المتاح والمطلوب

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل

كيف خدع السادات "إسرائيل" بأشرف مروان؟ شهادة من تل أبيب