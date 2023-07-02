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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس البيت الفني للفنون الشعبية: فعاليات السيرك القومي بالعريش مستمرة حتى أغسطس

الفنان أحمد الشافعي،
الفنان أحمد الشافعي، رئيس البيت الفني

علق الفنان أحمد الشافعي، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، عن عودة السيرك القومي لمدينة العريش بعد 13 سنة من الإغلاق، وصرّح: "الناس في العريش تشعر بالأمان الكامل بينزلوا الأسواق والمنتزهات وعلى الشواطئ".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى: "فعاليات السيرك القومي بمدينة العريش مستمرة حتى نهاية شهر أغسطس، بنفس طاقم العمل".

وتابع: "السيرك القومي المصري بيقدم فنون وله جماهير خاصة، ولدينا فرق شديدة التميز تقدم عروضًا مميزة، مع لاعبين من ذوي خبرات عالية، ونحاول جاهدين في مزيد من الدورات التدريبية للاعبين مع الحرص على تدريب الأطفال منذ الصغر لأن فنون السيرك مثلها مثل "الباليه" تستلزم أن تكون الأعمار صغيرة".

وأوضح أن الفعاليات الفنية كانت شديدة الجمال والحضور وكان الحضور مكثفًا، وتم رفع شعار كامل العدد منذ اليوم الأول، وهناك تزايد في الإقبال وتعطش لمشاهدة مختلف الألوان الفنية في مدينة العريش.

رئيس البيت الفني للفنون الشعبية أحمد الشافعي لسيرك القومي لمدينة العريش العريش مدينة العريش

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