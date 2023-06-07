الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"قصور الثقافة" تهنئ أحمد الشافعي بعد تكليفه برئاسة البيت الفنى للفنون الشعبية

الفنان أحمد الشافعي
الفنان أحمد الشافعي

هنأت الهيئة العامة لقصور الثقافة، قيادة وعاملين، الفنان أحمد الشافعي، بمناسبة صدور قرار وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، بتكليفه رئيسًا للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بقطاع شئون الإنتاج الثقافي؛ خلفاً للمخرج عادل عبده.

وقدم الفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة، خالص تهنئته للفنان أحمد الشافعي، معربًا عن بالغ تقديره للفترة التي تولى فيها رئاسة الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة، والأداء المتميز الذي ساهم به في التطور الكبير في العمل بالإدارة وإداراتها العامة التابعة على المستويين الفني والإداري.

وأشاد "عطوة" بالطفرة الكبيرة على مستوى الفرق الفنية التابعة للهيئة خلال فترة رئاسة "الشافعي" للإدارة، ما تجلى واضحًا في المهرجانات الدولية والمحلية التي نظمتها أو تلك التي شاركت بها داخل مصر وخارجها.. مقدمًا أطيب أمنياته له بالتوفيق والسداد في مهمته الجديدة.

وتولى الشافعي رئاسة مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون فى نسخته العاشرة الذى أقيم في شهر فبراير تزامنًا مع ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبد أبوسمبل، وتحت رعاية وزارة الثقافة ومحافظ أسوان.

الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان أحمد الشافعي الدكتورة نيفين الكيلاني البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية قطاع شئون الإنتاج الثقافى عادل عبده

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