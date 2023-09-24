الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

قيادى بـ"مستقبل وطن": كلمة مصر أمام الأمم المتحدة جاءت حاسمة وواضحة

المهندس على جبر
المهندس على جبر

أكد المهندس على جبر، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد، أن كلمة وزير الخارجية سامح شكرى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت حاسمة وواضحة، وتضمنت رسائل عديدة على رأسها وضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته بشأن عدم التزام إثيوبيا بقواعد ملء وتشغيل السد، وخرقها كل القواعد والقوانين الدولية، بجانب المطالبة بضرورة التضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني، وتوضيح التحديات المعاصرة التى تواجه منظومة العمل متعدد الأطراف، وهو الأمر الذي يستوجب العمل الجماعي وفقًا لعدد من الأولويات التى تستهدف استعادة الثقة والفعالية لآليات عمل المنظمات الدولية.

 أهمية الإصلاح الجذرى والفورى لآليات الحوكمة الدولية

وقال «جبر» إن بيان مصر أمام الأمم المتحدة أكد أهمية العمل المشترك والتطبيق الفعلي لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة تحقيقا لهذا الغرض، ضارباً المثل بالنزاع فى أوكرانيا الذي ألقى بظلاله على عدد كبير من دول العالم، مؤكدًا أن مسئولية تسوية النزاعات تقع على عاتق جميع الدول، بجانب أهمية الإصلاح الجذرى والفورى لآليات الحوكمة الدولية، بما فى ذلك توسيع قاعدة القرار الدولى، وحتمية قيام المؤسسات الدولية بدعم الدول النامية فى مواجهة الأزمات الدولية الراهنة.

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نجاح مصر خلال استضافتها مؤتمر COP 27

وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن أن كلمة مصر تطرقت لموضوع تغير المناخ باعتباره أحد التحديات الوجودية التي تواجه عالمنا اليوم، ونجاح مصر خلال استضافتها مؤتمر COP 27 بشرم الشيخ فى حشد التوافق الدولى لتحقيق العدالة المناخية، والتوصل إلى قرارات متوازنة تؤسس على المبادئ والمسئوليات المُتفق عليها فى الاتفاقية الإطارية واتفاق باريس، كما تناول التحدي المتمثل فى نقص الموارد الطبيعية، وترحيبه بنتائج المؤتمر التاريخي للأمم المتحدة للمياه 2023، وتأكيده موقف مصر الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإنشاء دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

المهندس علي جبر الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد ستقبل وطن وزير الخارجية سامح شكري الجمعية العامة للأمم المتحدة

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