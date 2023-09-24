الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزراء خارجية العراق والأردن ومصر يبحثون سبل تفعيل التعاون الثلاثي

وزراء خارجية العراق
وزراء خارجية العراق والأردن ومصر

بحث وزراء خارجية مصر و العراق  والأردن، على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة سبل تفعيل التعاون بين البلدان الثلاثة في عدة مجالات اقتصادية وسياسية.

 وتم الاتفاق على أهمية الانتهاء من المشروعات المطروحة فيما بينهم، والمبادرة بطرح أفكار ومشروعات جديدة وذلك في مجالات الربط الكهربائي والطاقة المتجددة والاتصالات والتجارة والصناعة والمواصلات والصحة والصناعات الدوائية والإسكان والإعمار، فضلا عن المجالات المعنية بالثقافة والسياحة والشباب والرياضة، وكذلك مجالات التعاون الأمنية والدفاعية

كما بحث الوزراء آلية التعاون الثلاثي، ومتابعة لنتائج القمة الثلاثية الأخيرة التي عقدت في بغداد يونيو 2021.

واستضاف وزير الخارجية سامح شكري، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين كما استضاف نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، في مقر بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

 التأكيد على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار

تناول الوزراء كذلك الأوضاع في المنطقة حيث أكدوا على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار فيها، وتطرقوا إلى العديد من القضايا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية، وفي سياق أهمية استعادة الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، كما تناولوا الجهود الرامية لإيجاد حل للأزمة السورية، لا سيما من خلال جهود مجموعة الاتصال العربية، وذلك بما يحقق مصالح الشعب السوري الشقيق وينهي معاناته.

واتفق وزراء الخارجية على استمرار التنسيق فيما بينهم للإعداد للقمة الثلاثية القادمة والمقرر عقدها في القاهرة.

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أهمية تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية 

وعقد الأردن ومصر والعراق اجتماعات مماثلة خلال العامين الماضيين، ركزت على البنى التحتية والتنسيق المشترك لمحاربة التنظيمات الإرهابية.

وفي قمة مماثلة في الأردن في أغسطس 2020 ، شدّدت الأطراف الثلاث على أهمية تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والحيوية، كالربط الكهربائي ومشاريع الطاقة والمنطقة الاقتصادية المشتركة" بينها.

وكلّ من القاهرة وعمّان حليفتان للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ولذلك ينظر إلى هذه القمّة على أنها محاولة لتقريب العراق من واشنطن وتحقيق توازن في علاقته معها، وسط خصومة تزداد تعقيداً بينها وبين إيران التي تدعم فصائل إرهابية في العراق، لا سيما فصائل الحشد الشعبي والتي يتعاظم نفوذها يوماً بعد يوم في البلاد.

العراق مصر الأردن البلدان الثلاثة آلية التعاون الثلاثي وزير الخارجية العراقي أيمن الصفدي

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