السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير خارجية العراق: نعمل على استكمال التحضيرات اللازمة لزيارة السودانى إلى روسيا

روسيا العراق
روسيا العراق

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم، إن الجانب العراقي يعمل على استكمال التحضيرات اللازمة لزيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي إلى العاصمة الروسية موسكو خلال الأسابيع المقبلة.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية، أن فؤاد حسين، التقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على هامش مشاركته في الأسبوع رفيع المستوى لاجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف البيان أن الجانبين بحثا آفاق التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأوضح أن المباحثات بين الجانبين خلال الزيارة ستوفر فرصة مناسبة لبحث التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية، مشيرا إلى "إمكانية عقد اجتماع اللجنة العراقية – الروسية المشتركة على هامش هذه الزيارة.

من جانبه، أكد وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف "حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، لافتاً إلى تطلع بلاده إلى زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى موسكو خلال الأسابيع القليلة القادمة.

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الشراكات الاقتصادية الجادّة ومدّ جسور التعاون

وفي وقت سابق، أكد مدير المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي ربيع نادر، اليوم السبت، أن محمد شياع السوداني وعلى مدى ستة أيام، قدّم، بأفضل صورة- خطاب العراق الرسميّ الذي يرتكز على التوازن وبناء الشراكات الاقتصادية الجادّة ومدّ جسور التعاون.

وقال نادر في تدوينة على منصة (x) تويتر: إن حراكاً عراقيّاً مهمٌّا ونشطا في نيويورك، تضمن اجتماعات ولقاءات بعددٍ غير مسبوقٍ من الزعامات والقادة لبلدانٍ من اتجاهاتٍ وقارّاتٍ مختلفة، والرابط المشترك بين جميعها الرغبة الكبيرة بالانفتاح على العراق والعمل به.

وتابع نادر: اللافت أنّ أغلب من التقاهم رئيس الوزراء، من قادة ورؤساء، منتبهون ومتفاعلون جدًّا مع الأولويات التي يتبناها، مشيرا إلى أن  أكثر من رئيس دولةٍ أعرب عن الرغبة الصادقة بزيارة العراق، في تجلٍّ واضحٍ لـ(الدبلوماسية المنتجة) التي تبنتها هذه الحكومة، الحريصة على الابتعاد عن العلاقات الشكلية التي لا تتعدّى مرحلة التقاط الصور التذكارية.

وأكد أنه إلى جانب الرؤساء والقادة، كان هناك اهتمامٌ واضحٌ من المراكز والمؤسّسات البحثية، التي حرصت على إقامة الندوات؛ بهدف الاستماع للقناعات والسياسات التي ينتهجها رئيس الوزراء في السياسة والأمن والاقتصاد والعلاقات الخارجيّة.

وزير الخارجية العراقي العراق العاصمة الروسية موسكو سيرغى لافروف زير الخارجية الروسي العلاقات الثنائية

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