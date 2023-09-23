السبت 23 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

المفتى: التعليم ركيزة أساسية لتشكيل الوعى بالمجتمعات

جولة المفتي
جولة المفتي

أكَّد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أنه يجب اللجوء للمتخصصين كلّ في مجاله لبناء الوعي الصحيح، وأن ذلك يتم من خلال مسارات محددة.

وأشار المفتي خلال تفقُّده لجامعة موسكو الإسلامية، إلى أنَّ أول هذه المسارات هو التعليم، موضحًا أن الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يهبط بآدم إلى الأرض لتبدأ رحلة البشر عليها، كان أول ما فعله أنه بدأ في تعليمه، فقال سبحانه: {وعلَّم آدم الأسماء كلها}، وفي ذلك إشارة إلى أن ذلك الطريق الذي أراد الله بنا أن نسلكه في الحياة الدنيا لا سبيلَ له إلا بالعلم والتعلم.

txt

مفتي الجمهورية: التفكُّك الأسري" ظاهرة تؤرِّق المجتمع وتحتاج لمراكز بحثية لوضع الحلول

التعليم ركيزة أساسية لتشكيل الوعي

وأضاف المفتي أنَّ التعليم هو الركيزة الأساسية لتشكيل الوعي لدى أي مجتمع، فمِن خلال الاهتمام باستراتيجيات التعليم والارتقاء بجودته ومعاييره يمكن لنا أن نضمن مستوًى راقيًا من الوعي، نستطيع من خلاله مواجهة تلك التحديات المتزايدة.

وعن المسار الثاني في اللجوء إلى المتخصصين قال المفتي: إنَّ بناء الوعي من خلال وسائل الإعلام وغيرها من أهم الأمور التي يجب أن نعمل عليها، مؤكدًا أن الإعلام اليوم أصبح يمثل محورًا لعلاقة شديدة التشابك بين الاجتماع الإنساني وقيم ذلك الاجتماع ورأيه العام، فالإعلام هو المسئول الأبرز عن منظومة القيم السائدة في أي مجتمع؛ وذلك من جهتين، الجهة الأولى: دعم القِيَم الإيجابية وتغذيتها، والجهة الثانية: التصدي للقيم السلبية، ومن ثم تغيير السلوكيات المرفوضة من الأفراد والجماعات، كل ذلك في إطار رفع الوعي والإدراك.

txt

مفتى الجمهورية: الإسلام دعا إلى ضرورة بناء الجسور مع الآخر بقلوب مفتوحة

القيم والأخلاق مفتاح استقرار المجتمعات

وشدَّد مفتي الجمهورية خلال جولته التفقدية على أن القيم والأخلاق تمثِّل المفتاح الحقيقي لاستقرار المجتمعات ودفع كل أشكال التعصب والتطرف، ومن بين هذه القيم قيمة الرحمة، مشيرًا إلى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة للمسلمين رحمة مهداة، وأن مبدأ التراحم قيمة عظيمة تحكم علاقة المسلم مع الناس جميعًا.

ونبَّه على أن المسلمين مشاركون في الحضارة الإنسانية ولم يكونوا يومًا في انعزال عنها، داعيًا المسلمين في روسيا الاتحادية والعالم أجمع لأن يندمجوا في مجتمعاتهم اندماجًا إيجابيًّا، وأن يُظهروا الوجه الحقيقيَّ للإسلام بالمساهمة في بناء أوطانهم؛ لأن الاندماج الإيجابي للمسلمين ضرورة للعيش المشترك.

الجدير بالذكر أن جامعة موسكو الإسلامية تُعَدُّ مركزًا علميًّا وتعليميًّا عريقًا، يقوم بإعداد وتأهيل وتخريج الكوادر من المسلمين، وَفق برامج تعليمية وتدريبية في تخصص علوم الشريعة الإسلامية على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا في مرحلة الماجستير والدكتوراه، ويمنح المعهد شهادات مصدَّقة ومعتمدة من روسيا الاتحادية.

المفتي شوقي علام مفتى الجمهورية التعليم الوعي جامعة موسكو الإسلامية

مواد متعلقة

مفتي الجمهورية: التفكُّك الأسري" ظاهرة تؤرِّق المجتمع وتحتاج لمراكز بحثية لوضع الحلول

الأكثر قراءة

موعد صرف العلاوة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لمواجهة غلاء المعيشة (فيديو)

اليونيسف لـ"الدستور": الوضع فى ليبيا كارثى.. والأطفال يحتاجون لدعم عاجل

هيكل.. الأستاذ الذى منحه «ترند» كارنيه الصحافة

حدث تاريخى.. الأهلى يلعب على برونزية مونديال الأندية للسلة

انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا

الليلة.. أسامة كمال يعود إلى "مساء DMC" باستضافة مرشح رئاسى محتمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم شعبان

هيكل.. الأستاذ الذى منحه «ترند» كارنيه الصحافة

مؤمن المحمدي

الغزال الأسمر

حسين دعسة

لقاء رئيس وزراء الأردن مع رئيس الشيوخ المصرى: تكامل الرؤية ومسارات التعاون المشترك

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «7-8»

ماجد حبته

التراث.. ومتطلبات الواقع

وائل لطفي

بشائر معركة محترمة

حسين دعسة

أسئلة الملك عبدالله الثانى فى حوارية "قمة الشرق الأوسط العالمية".. مستقبل السلام فى المنطقة

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «١»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رحلة الخمسة أيام.. ماذا فعل نتنياهو فى نيويورك؟

ألف خطاب لن يحل الأمر

الجيش الإسرائيلى يقصف قطاع غزة