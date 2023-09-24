«مستقبل وطن» بالجيزة يعلن دعمه لترشح السيسى فى انتخابات الرئاسة

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة اجتماعًا تنظيميًا موسعًا برئاسة القيادات المركزية النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب، والنائب عصام هلال عفيفي الأمين العام المساعد للحزب، وبحضور النائب عادل ناصر أمين الحزب بالمحافظة، والنائب عبدالوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمين التنظيم بالجيزة، وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب عن محافظة الجيزة وأعضاء هيئة مكتب أمانة المحافظة وأمناء المراكز والأقسام وأمناء الوحدات الحزبية.

وبدأ الاجتماع، الذي قدمته الإعلامية النائبة هند رشاد، بكلمة للنائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، أكد خلالها أن الحزب وكوادره بجميع المحافظات يؤكدون على دعمهم الكامل والتام للرئيس عبدالفتاح السيسي، لخوض الانتخابات الرئاسة المقبلة، استكمالًا لخارطة الطريق التي بدأها منذ 2014.

وأشار النائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، لحجم الإنجازات التي تمت وتحققت خلال الفتره الماضية، وساهمت في تحويل مصر إلى دولة آمنة مستقرة وقبلة للسياحة العربية والأجنبية وللاستثمار، موضحًا في الوقت ذاته أن حزب مستقبل وطن، وهو حزب الأغلبية بمجلسي النواب والشيوخ، سوف يتقدم بحزمة من القوانين الهامة التي تصب جميعها في مصلحة المواطن المصري مع بداية دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب خلال شهر أكتوبر المقبل.

وأوضح النائب علاء عابد أن حزب مستقبل وطن هو أكبر الأحزاب السياسية في مصر، ويقف داعمًا بكل قوة للرئيس السيسي لما تحقق من إنجازات على كل القطاعات والمستويات، وأصبحت مصر أحد أهم الاقتصاديات الناشئة في العالم، ونحن جميعًا مؤيدون لترشحه لفترة رئاسية جديدة، لأنه رئيس إصلاحي جاء ليصلح ما أفسده الآخرون على مدار عشرات السنين، مؤكدًا أنه شخصيًا مدين له بدين كبير، وهو إعادة الأمن والاستقرار للوطن، وسنرد له الجميل، ومحافظة الجيزة ستصبح "رقم واحد" في الاستحقاق الرئاسي.

وقال النائب علاء عابد إن الرئيس السيسي يستطيع تحقيق الفوز دون دعم من أحد، ولكننا في الحزب اختارنا الرئيس السيسي مرشحنا رئيسًا، من أجل حمايته للفئات الضعيفة وغير القادرة، وحزم الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن "الرئيس السيسي لو خاضها دون دعم من أحد سيحقق النجاح، لما حققه من إنجازات غير مسبوقة".

أكد "عابد" أن الشعب المصري العظيم الواعي بمجريات الأحداث العالمية يعلم حجم المسئولية والتحديات التي مر بها الوطن خلال الفترات الماضية، ويحمل للرئيس عبدالفتاح السيسي العديد من رسائل الحب والاحترام والتقدير، نظرًا لانحيازه للوطن والمواطن، وحرصه على تحقيق مستقبل آمن مستقر ومزدهر للمصريين.

وشدد "نائب رئيس الحزب" على متابعة القيادات المركزية تفعيل التكليفات الحزبية، وضرورة التواصل مع المواطنين بكل المراكز والأقسام تفعيلًا لدور الحزب المؤسسي في الشارع المصري، مؤكدًا على استكمال كل التشكيلات الحزبية والقاعدية، وأن الحزب جاهز لأي استحقاقات قادمة بفضل تواجده في الشارع المصري وتواصله المستمر مع المواطنين.

وقال "عابد" إن هذا اللقاء مع قيادات ونواب وكوادر حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة ما هو إلا بداية لسلسلة لقاءات قادمة مع كل القواعد الحزبية بداية من محافظة الجيزة مرورًا بكل محافظات الصعيد.

من جانبه، أكد النائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن حزب مستقبل وطن يقف دومًا منذ تأسيسه خلف الدولة المصرية والقيادة السياسية في ظل ما حققته من نجاحات غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا استعداد الحزب بكامل قياداته ونوابه وكوادره وقواعده الحزبية لمساندة الرئيس في ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال ما بدأه من نجاح.

وأشار النائب عادل ناصر، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، إلى أن محافظة الجيزة على وجه التحديد شهدت حزمة مشروعات تنموية عملاقة في ظل قيادة حكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وجموع المواطنين يلمسون نتائج تلك المشروعات التي جاءت لتلبي احتياجاتهم في مختلف المجالات.

ووجه "أمين الحزب بالجيزة" الشكر والتقدير لكل قيادات وكوادر الحزب على النشاط الدائم في كل الجوانب خلال تلك المرحلة، معربًا عن شكره الخاص للنائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس الحزب أمين تنظيم الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، الذي صنع حراكًا قويًا بين كل شرائح الحزب.

ووجه النائب عبدالوهاب خليل، أمين تنظيم الحزب بمحافظة الجيزة، التحية والشكر للقيادات المركزية لحزب مستقبل وطن على النشاط الملحوظ الذي تم خلال الفترة الأخيرة بقيادة النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس الحزب أمين التنظيم، موجهًا الشكر كذلك لأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمحافظة الجيزة وأمناء المراكز والأقسام وأمناء الوحدات الحزبية بالمحافظة، لما بذلوه من جهود ملحوظة خلال الفترة الأخيرة.

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء