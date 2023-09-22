الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"مستقبل وطن" بأسيوط يفتتح معرضًا لبيع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة

جانب من معرض حزب
جانب من معرض حزب مستقبل وطن

افتتحت اليوم أمانة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب مستقبل وطن بمركز صدفا بأسيوط، معرض لبيع مستلزمات المدارس والذى شهد تنوعا بين الشنط المدرسية والأدوات الكتابية والورقية لتناسب جميع الأذواق بأسعار وتخفيضات لأكثر من ٣٠% عن أسعار السوق.

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وبحضور علاء عواجه القائم بأعمال أمين الحزب بصدفا والدكتور محمد مصطفى الأمين المساعد و كريم الهوارى أمين التنظيم وسيد على حنفى أمين تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسامى المصرى أمين الوحدة الحزبية بمدينة صدفا والأعضاء هيئة مكتب الحزب بصدفا.

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معرض مستلزمات المدارس 

وصرح علاء عواجه، بأن أمانة الحزب تحرص للعام الثالث على التوالى فى عمل معرض مستلزمات المدارس لما شهدته من نجاح المعرض خلال الأعوام السابقة وإشادة المواطنين بجودة المنتجات والأسعار وقد شهد المعرض هذا العام تنوعا فى السلع المعروضة لتناسب أسعار وأذواق مختلف المواطنين.

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وأكد كريم الهوارى، أن المعرض قد شهد حضورا قويا من المواطنين فى أول أيام افتتاحه لما يقوم به  من توفير أسعار بيع التجزئة بنفس أسعار الجملة ووجود خامات ممتازة من الشنط ومستلزمات المدارس من الكراسات والكشاكيل والأقلام بمختلف أنواعها.

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وأكد الهواري، أن المعرض مستمر طوال الأسبوع وعلى مدار اليوم لخدمة كل المواطنين بمركز صدفا.

ومن جانبه، أكد سيد على حنفى أمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصدفا، أن معرض مستلزمات المدارس يعد من المعارض الأساسية التى تتبناها الأمانة لما يمثله من أهمية لدى مختلف الأسر المصرية ويساهم فى توفير سلع جيدة بأسعار تناسب الجميع.

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