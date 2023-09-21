الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مستقبل وطن": استمرار فعاليات المرحلة الثالثة من برنامج تأهيل الشباب ببني سويف

مستقبل وطن ببنى سويف
مستقبل وطن ببنى سويف

واصلت أمانة الشباب في حزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف، المرحلة الثالثة من البرنامج التدريبي لتأهيل الشباب للعمل السياسي، وذلك بمجلس قروي براوة بمركز  إهناسيا.

اليوم الأول يستهدف أمناء الشباب بالوحدات الحزبية

واستهدف التدريب في يومه الأول بحضور الدكتور معاذ الشاهد، أمين شباب المحافظة، أمناء الشباب بالوحدات الحزبية وأمناء الأمانة المساعدين بتلك الوحدات، بمجلس قروي براوة بمركز اهناسيا .

محاضرة تثقيفية عن إنجازات الدولة المصرية

وتضمن البرنامج محاضرة تثقيفية عن إنجازات  الدولة المصرية،  ونقاش مفتوح بين امين شباب المحافظة و أمناء شباب الوحدات الحزبية عن طبيعة العمل في الفترة القادمة، بالإضافة إلى ورشة عمل عن إدارة الحملات الانتخابية حاضر بها الدكتور  باسل غريب أمين العضوية في الحزب.

جاء ذلك بحضور إبراهيم عبدالمنعم أمين التنظيم في حزب مستقبل وطن أمانة مركز اهناسيا، وتامر عطيه الأمين المساعد ومحمود شكري عضو هيئة مكتب الحزب باهناسيا.

وفي سياق آخر، واصلت أمانة العلاقات الحكومية في حزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف، بالتعاون مع مديرية الزراعة، الورشة التدريبية للسيدات في القرى عن كيفية عمل مشروع صغير من المنزل.

وفي إطار ذلك، جرى تنظيم ورشة تدريبية بقرية قاي في إهناسيا، والتي حضرتها الدكتورة هالة لطفي أمين العلاقات الحكومية في أمانة الحزب بالمحافظة، وشاركت بها المهندسة اسرار محمد الأمين المساعد للأمانة، وذلك في مركز الإرشاد الزراعي بقرية قاي.

وتناولت الورشة التدريبية التي رفعت شعار مبادرة " خير بيتي"  استعراض كيفية عمل مشروع صناعة بدائل الاعلاف، والتربية الآمنة للطيور.

بني سويف مستقبل وطن اهناسيا قاي الشباب

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