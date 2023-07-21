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الجمعة 21 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

لقاء جماهيرى لنواب وقيادات حزب مستقبل وطن بمركز الفشن

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

واصل نواب وقيادات حزب مستقبل وطن بمركز الفشن بمحافظة بني سويف، جولاتهم في قرى المركز والالتقاء بالأهالي للاستماع إلى شكواهم والمشاكل العامة التي يواجهونها من أجل العمل على إيجاد الحلول العاجلة لها والتخفيف عن كاهل المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات النائب حسام العمدة، أمين حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، وإشراف الدكتور شريف عبدالمنعم أمين التنظيم.

وتناول اللقاء الجماهيري لنواب وقيادات حزب مستقبل وطن بمركز الفشن مع أهالي مجلس قروي دلهانس، واستمعوا لمشاكل وطلبات أهالي القرية، ووعد النائب طه الناظر، عضو مجلس النواب، بإيجاد الحلول لها ووضع خطة زمنية لتنفيذها.

على جانب آخر، عقدت أمانة المهنيين بحزب مستقبل وطن برئاسة النائب الدكتور محمود سعد، اجتماعها التنظيمي الدوري لمناقشة خطة عملها خلال الفترة المقبلة.

وتناول الاجتماع التعريف بأمانة المهنيين والدور المنوط بها خلال الفترة المقبلة فضلًا عن استعراض الهيكل التنظيمي للأمانة كما تمت خلال الاجتماع مناقشة التيسير على المواطنين واستعراض مقترحات ومبادرات فعالة للتخفيف عن كاهل المواطن المصري.

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